Bolojan: discuția despre televiziune nu e de actualitate

În cadru restrâns, primarul Ilie Bolojan și-a lansat ideea de a înființa o televiziune locală finanțată de Primărie, din bani publici. Subiectul e un soi de tabu pentru mulți.

Majoritatea subalternilor și colaboratorilor politici fie nu știu despre inițiativă, fie aleg să țină secretul superiorului ierarhic.

„Discuția nu este de actualitate. A fost o idee dar, de la idee la proiect și la punere în practică e cale lungă. În acest moment nu e despre ce discuta”, a fost declarația, seacă, pe care ne-a oferit-o primarul Bolojan.

Ideea unei tribune TV orădene a apărut după desființarea postului local al Digi TV, unde edilii erau prezențe frecvente la dezbaterile pe teme de interes municipal sau județean. Jurnaliștii puși pe liber de Digi au primit semnale că și-ar putea afla de lucru într-o televiziune a orașului, dar acestea nu s-au concretizat, în timp.

Recent, primarul a lansat propunerea în partid, unde a fost mai degrabă acceptată dar a primit și critici. Bună parte dintre liberalii din organizația orădeană îl sprijină pe Bolojan.

Liviu Andrica, prim-vicepreședinte PNL Oradea și omul lui Bolojan, consideră că „orice televiziune care se deschide în Oradea este binevenită. Nu știu de unde se va finanța dar e un lucru bun, cât timp nu este în slujba unui partid”. În opinia sa, chiar dacă televiziunea lui Teszari a dat chix în Oradea, „în oraș e un vid de infomație, absolut e loc de un post de televiziune. Îl văd ca pe un mijloc de informare, de comunicare”. Chestionat despre obiectivitatea cu care un post finanțat de Primărie ar putea relata eventualele eșecuri ale administrației, Andrica insistă: „eu sunt sigur că va păstra neutralitatea”.

Opozant al ideii, între puținele voci critice în partidul condus de Ilie Bolojan, Sebastian Lascu crede că orașul are multe alte priorități înaintea unei televiziuni.

Prim-vicepreședintele PNL Oradea zice că „din moment ce un privat cu resurse financiare considerabile nu a reușit să mențină un studio local, e clar că afacerea nu are audiență, deci nu se justifică. Ar fi o gaură neagră, pur și simplu”.

Lascu ne-a mai spus că, atâta vreme cât PNL a criticat aprig serviciul de propagandă din cadrul Consiliului Județean Bihor, ar fi ipocrit din partea partidului să gireze înființarea unei costisitoare televiziuni, din banii orădenilor. „Eu însumi am fost unul dintre puținii care am atacat ziarul de politie politică al CJ Bihor care, pe banii tuturor bihorenilor, face acest lucru”, insistă el.

În primărie

Anterior, a fost discutată și în Primărie, dar în cerc foarte restrâns. „Nu e o chestiune de partid. De vreo două sau trei luni am discutat ideea cu doi sau trei din Primărie dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Sunt și argumente pro, și contra la ideea aceasta”, comentează surse din Primărie.

Astfel, conform acestora, ideea ar fi fost dezbătută și validată la nivelul Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR), cu membri din asociație.

Directorul APTOR, Mihai Jurca, admite că ideea există dar tăgăduiește că ar fi pornit din curtea sa. „Am avut niște discuții dar până nu sunt finalizate nu am ce să spun”, ne-a declarat el.