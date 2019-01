Bolojan: în 2019, banii oraşului se alocă pe cinci priorităţi

Pe cinci priorităţi şi-a structurat administraţia Bolojan anul bugetar 2019: accesarea de fonduri europene, susținerea proiectelor strategice, dotarea şi eficientizarea spitalelor, revigorarea zonei centrale și creșterea economică. „Sumele alocate anul acesta și concentrarea unor proiecte pe aceste zone ne obligă să avem aceste priorități”, precizează primarul Ilie Bolojan. Edilul şef şi-a prezentat intenţiile la început de an, încadrat de viceprimarii Birta Florin şi Mircea Mălan.

300 milioane euro

Primarul apreciază că „fondurile europene ne-au permis să ne dublăm bugetele de investiţii”. Oradea e, în acest exercițiu de finanţare, cu proiecte deja terminate, cu lucrări în curs, cu proiecte depuse şi aflate în analiză dar şi cu proiecte pregătite pentru a fi depuse, în caz că se deschid axe noi.

Coordonator al Direcţiei Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională, Mircea Mălan precizează că „principala sursă de finanțare a proiectelor orașului a fost și va rămâne în continuare accesarea fondurilor nerambursabile. În acest exercițiu financiar, Primăria Oradea a derulat proiecte de peste 300 de milioane de euro. Peste 174 milioane de euro reprezintă valoarea totală a proiectelor depuse și care au contract de finanțare semnat, restul de peste 126 de milioane de euro rămânând acele proiecte depuse spre finanțare, dar care încă nu au contractul de finanțare semnat și câteva chiar aflate în pregătire urmând a fi depuse în termen cât mai scurt. În anul care a trecut am reușit să atragem efectiv, să avem o absorbție completă de peste 39 milioane euro”, a spus viceprimarul Mircea Mălan.

În afară de continuarea lucrărilor la magistralele de termoficare, la Nufărul geotermal şi la pachetele de lucrări şi achiziţii pentru OTL SA, anul acesta ar urma să intre în execuţie şi proiectele de eficientizare energetică a şcolilor şi grădiniţelor – Liceul Onisifor Ghibu, Școala Dacia, Grădinița nr. 20 și Liceul Ortodox. E semnat şi proiectul pentru construirea în Parcul Industrial a unei creșe și a unei grădinițe.

Caută banii

În categoria „proiectelor strategice”, primarul a inclus şi lucrările de care vor conecta Oradea cu zona metropolitană şi autostrăzile europene.

În perspectiva realizării legăturii rutiere a Oradiei cu autostrada, realizarea drumului ocolitor al Bihariei, promis de Bolojan primăriţei Nagy Gizella, devine o chestiune presantă. Primarul orădean spune că anul acesta, pe ZMO, se vor face documentaţiile necesare şi se vor căuta surse de finanţare. „Dacă până în 2020 nu găsim surse externe, proiectul se va face pe bugetele locale. E adevărat că drumul e pe teritoriul comunei dar serveşte şi Oradiei, aşa că formula de finanţare va conţine şi alocări din partea Oradiei, prin ZMO”, spune Bolojan.

Ar subvenţiona zborurile

Bolojan insistă că Oradea are nevoie şi de conectare aeriană și feroviară, chiar dacă aceste sectoare nu sunt în aria de acoperire a municipalităţii. „Gestionarea unor zboruri externe de pe Aeroportul Oradea rămâne o prioritate pentru noi. Ne arătăm disponibilitatea de a intra în acționariatul aeroportului, pentru a asigura subvenții și acoperirea unor costuri de operare pentru aeroport, în așa fel încât să se poată dezvolta curse externe către aeroportul din Oradea. De asemenea proiectul de electrificare și modernizare a liniei de cale ferată Episcopia Bihor – Cluj Napoca este unul foarte imporant pentru municipiul Oradea”, a zis Bolojan.

Strategic pentru Oradea, în viziunea edilului, ar fi şi dezvoltarea învățământului universitar sau continuarea alianţei pe Vest.

Sănătate şi amenajări centrale

Anul acesta încep investiţii masive în cele două spitale, atât pe partea de eficienţă energetică cât şi pe cea de dotări – modernizarea și relocarea blocului operator de la Maternitate, achiziția RMN, computer tomograf, a unui laborator de analize complet automatizat sau a modernizării și extinderii UPU.

Sub prioritatea revitalizarea centrului, vor continua lucrările la faţade, extinderea spațiilor pietonale, atragerea de investiții în zona centrală, finalizarea parcării din strada Independenței și începerea lucrărilor la parcarea din zona Voința și de pe str. Brașovului. E de aşteptat ca municipalitatea să concesioneze noi amplasamente pe malul Crișului sau în centru.

Pe fondul încetinirii creşterii economice la nivel naţional şi european, administraţia Bolojan îşi propune să preseze în continuare pentru ritmul de creştere din anii anteriori, ca unică posibilitate de recuperare a decalajelor. Mizează pe creșterea calității învățământului preuniversitar și raportarea acestuia la realitățile pieței economice. Anul acesta se va finaliza internatul de la Colegiul Tehnic Traian Vuia, care va caza elevii de profesională din afara oraşului, cărora li se vor acorda şi burse.

Din acest an, Primăria şi Forumul Democrat German susțin finanțarea învățării de către toți profesorii de Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” a limbii germane, în așa fel încât în următorii ani predarea tuturor materiilor să se facă în limba germană. Se dorește în acest fel ca această componentă a cunoașterii limbii germane să devină un factor suplimentar de atracție a investitorilor pentru Oradea. Anul 2019 va fi primul an în care se va pune în practică programul IT „Realizează-te în Oradea”.