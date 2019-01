Bolojan: „măsuri-foarfecă” de la Guvern spre teritoriu

„În urma negocierilor care au avut loc, Guvernul a anunțat că 60% din IVG va rămâne la autoritățile locale, iar 40% va merge, pentru echilibrări bugetare, la consiliile județene”, a anunțat primarul Ilie Bolojan ieri, la finalul ședinței ordinare a Consiliului Local.

Măsura a fost salutată de grupul PSD, prin liderul Liviu Sabău Popa, care a propus, în această situație, reducerea impozitelor și taxelor locale, majorate anul trecut cu 20%.

Nu chiar

Primarul orădean consideră că cota de 60% ar fi „acceptabilă” dacă nu ar fi însoțită de sarcini suplimentare, respectiv mutarea pe bugetele locale a plății salariilor asistenților persoanelor cu handicap. Bolojan insistă că, pentru a echilibra tăierile înregistrate anul trecut, ar fi necesar ca autoritățile locale să primească, de fapt, 66% din IVG și nicio apăsare suplimentară pe bugete.

Calcule sumare arată că, la Oradea cel puțin, plata asistenților persoanelor cu handicap se ridică, la nivelul unui an, la 26 milioane de lei. Edilul spune că e de preferat ca propunerea de buget să nu fie votată în Parlament.

Dacă, totuși, va ajunge să intre în aplicare, în Oradea, cel puțin, urmează o evaluare a tuturor persoanelor cu handicap. Bolojan spune că, pe vremea cât era prefect, a observat că „există niște densități suspecte de persoane cu handicap de la o localitate la alta”.

Bolojan arată că atâta vreme cât aceste salarii nu se plăteau de la bugetul local, ci plățile curgeau doar prin fosta ASCO, „nu am avut un interes direct” pentru verificări severe a realității datelor declarate.

„Măsuri-foarfecă”

Primarul argumentează că, de fapt, pe lângă diminuarea cotei din IVG față de 2017, în acest an se vor simți și mai acut efectele așa-ziselor „măsuri-foarfecă, care taie din venituri și cresc cheltuielile”. Prima punctată de edil a fost prețul la energia electrică, majorat cu 30%. La o factură municipală estimată anterior la 5 milioane euro pentru energia electrică – consumul include de la necesarul CAO, la cel al OTL, din acest an se va adăuga plus 30%.

Bolojan insistă că o creștere cam de 30% va intra și pe contractele de lucrări, din cauza creșterii obligatorii a salariilor minime în construcții.

„Toate aceste creșteri au ca efect diminuarea bugetelor de investiții, dat fiind că cheltuielile de personal și operaționale sunt optimizate la maximum”, consideră el, referindu-se la exempul Oradiei. Spune că nu ia în calcul în niciun caz tăieri financiare de la proiectele cu finanțare europeană, cărora trebuie musai să le acopere cofinanțarea. O variantă ar fi accesarea de credite.