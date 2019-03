Bolojan şi demolarea Şcolii Dimitrie Cantemir

Cu necesitatea unei şcoli noi în Nufărul sunt de acord atât Opoziţia, cât şi Puterea din Oradea, dar divergenţele apar atunci când vine vorba cine să păstorească această nouă şcoală.

PSD-iştii susţin că zona în care se va edifica imobilul – în vecinătatea Grădiniţei 56 şi a Parcului Adona, în zona străzilor Liszt Ferenc, Tompa Mihaly şi a depozitului de legume-fructe, este arondată Şcolii „Dimitrie Cantemir”, iar Puterea locală ar înfiinţa unitatea şcolară în cadrul Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”.

În acest context, primarul Ilie Bolojan a lansat ideea demolării Școlii „Dimitrie Cantemir”, pentru a lărgi şoseaua, şi reconstruirea unei școli noi, cu mai multe etaje, retrase de la şosea.

Edificare la Ghibu, cu ricoşeu în Cantemir

În plenul Consiliului Local, ca răspuns la o intervenţie a consilierului PSD-istului Nicolae Avram, primarul Ilie Bolojan a propus ideea demolării Şcolii „Dimitrie Cantemir” şi edificarea uneia noi.

Ideea construirii unui corp de clădire nou, în Nufărul, în care să funcţioneze o şcoală arondată Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, nu e chiar nouă. La cererea liceului, Primăria face formalităţile pentru rezervarea terenului situat în vecinătatea Grădiniţei 56 şi a Parcului Adona, în zona străzilor Liszt Ferenc, Tompa Mihaly şi a depozitului de legume-fructe, în suprafaţă de peste 15.000 mp, pentru „realizarea unui proiect privind extinderea şi modernizarea infrastructurii şcolare a municipiului Oradea – în zona cartierului Nufărul”.

„De ce să fie la «Ghibu»? Eu cunosc foarte bine situaţia, este cerere mare la clasele primare, dar la celelalte nu. În plus, străzile din jurul locului unde se va face şcoala nouă şi Grigorescu sunt arondate la Şcoala «Cantemir». De ce la «Ghibu», doar pentru că directorul are culoarea politică potrivită?”, a spus fostul şef al Inspectoratului Judeţean Şcolar, referindu-se la faptul că directorul Iulius Timar are afinităţi liberale.

„Să luăm în calcul demolarea…”

În replică, primarul Ilie Bolojan l-a acuzat că e prea puţin preocupat de realizarea unei şcoli noi şi mult prea interesat de cine o va păstori. Cu aceeaşi ocazie a lansat în discuţie şi demoarea clădirii actuale a Școlii „Dimitrie Cantemir”.

„Noi suntem preocupaţi să rezervăm acel teren, pentru că, la cum se dezvoltă zona, în scurt timp e posibil să nu mai găsim teren pentru o şcoală. Problema arondării unei şcoli într-o parte sau în alta ţine de Consiliul Local. Când clădirea va fi gata, într-o altă legislatură, veţi putea-o reloca cui doriţi”, a replicat Bolojan. S-a referit şi la clădirea Şcolii „Cantemir”, despre care consideră că este într-o stare necorespunzătoare. „Poate că ar trebui să luăm în calcul demolarea clădirii, pentru a face loc unei benzi de virare la dreapta şi să construim o altă şcoală, retrasă de la stradă, cu mai multe etaje”, a mai spus edilul.