Brăileanul Tarquinius Vădeanu expune la Oradea

Artistul fotograf Tarquinius Vădeanu EFIAP s-a afirmat prima dată prin nivelul artistic al imaginilor cu care au participat la diferite saloane naționale și internaționale, organizate în diferite părți ale lumii. Multe din imaginile expuse au obținute premii și medalii. În urma punctajelor internaționale acumulate, în anul 2014 a primit recunoașterea de artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică (distincția AFIAP), iar în anul 2019 titlul de Excelență al Federației Internaționale de Artă Fotografică – recunoscut de UNESCO.

Artistul fotograf Tarquinius Vădeanu EFIAP este fondatorul și președintele Fotoclubului „Voltin” al ANMRF „Louis Pasteur” din Brăila, respectiv manager ale Salonalelor Internaționale de Artă Fotografică „Danubius Best of CF”, deschise în Galeriile de Artă din Brăila, organizate sub patronajul Federației Internaționale de Artă Fotografică (FIAP), respectiv PSA și UPI.

Tarquinius Vădeanu expune acum, pentru prima oară, la Oradea, pe simezele Galeriei ”Euro Foto Art”, Centrul Expozițional FIAP Oradea – România. Este vorba de expoziția de artă fotografică retrospectivă intitulată „Timpul trăirii, timpul mărturisirii”, alcătuită din 100 de fotografii alb-negru și color. Expoziţia cuprinde mai multe genuri ale artei fotografice: peisaje, portrete, sport, urbane, fotografii conceptuale și abstract, respectiv animale sălbatice. Este de apreciat nivelul artistic al exponatelor, care dovedesc faptul că artistul fotograf Tarquinius Vădeanu EFIAP stăpânește tehnicile de sinteză și valorificare a iluminării imaginilor.

Vernisajul expoziției a avut loc ieri, amfitrionul evenimentului fiind artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației internaționale ”Euro Foto Art”. Lucrările au fost prezentate de către criticul de artă dr. Ramona Novicov. Momentele muzicale au fost oferite de artiștii formației ”Duo Varadiensis”, Lucian Malița (vioră) și Thurzó Sándor József (violă), respectiv de artistul fotograf Radui Elemér-Szabolcs (chitară), membru al Asociației Internaționale ”Euro Foto Art”.

Expoziția, organizată în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai” și Clubul Fotografic ”Nufărul” Oradea, cu sprijinul Consiliului Județean Bihor, va rămâne deschisă până în 6 octombrie, în zilele de lucru, între orele 08:00–19:00. Intrarea este gratuită.