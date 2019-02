Branduri de top în Lotus Retail Park

Pentru a oferi o experiență completă de shopping, Lotus Retail Park reunește și brandurile My Beauties, Trendy Bijou and Funny Gifts, D-print și Ilex Gold.

Clienții fideli ai florăriei „My Beauties”, un brand renumit pe piața orădeană, se pot bucura în continuare de aranjamentele elegante și rafinate oferite în cadrul Lotus Retail Park.

Florăria oferă o gamă diversificată de buchete de flori care încântă privirea și care creează o atmosferă romantică și un decor de vis în locația aleasă…fie că e vorba de o aniversare, un moment festiv, o ceremonie ori decorul interior al casei.

„My Beauties oferă: pasiune, dragoste și eleganță! Create cu grijă pentru voi, pentru a oferi cele mai frumoase flori! Life is a collection of moments! Vă așteptăm la My Beauties cu aranjamente inedite, delicate, frumoase și deosebite. Ne găsiți în Lotus Retail Park”, este îndemnul reprezentanților My Beauties.