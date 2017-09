Bronz pentru Vlad Luncan la CE de judo juniori

Vlad Luncan a avut liber în primul tur, după care l-a învins în turul secund pe Szegedi Daniel (Ungaria). Din păcate, el a pierdut apoi în faţa lui Murtaz Sheriev (Rusia), care a ajuns până în finală, permiţându-i astfel lui Vlad să ajungă în recalificări. Aici, orădeanul a trecut de Nano Niniashvili (Georgia), calificându-se în finala pentru medalia de bronz, unde l-a învins pe Andrea Carlino (Italia), reuşind astfel să se claseze pe podiumul categoriei.

Antrenorul Aurelian Fleisz a avut cuvinte de laudă la adresa sportivului său. „Vlad a avut un parcurs bun în acest an şi ne aşteptam ca el să confirme şi la Campionatul European. Anul trecut a făcut trecerea de la cadeţi, s-a aflat abia în primul an la categoria de vârstă juniori şi nu a reuşit să urce pe podium. Acum însă a mai căpătat experienţă şi a făcut dovada calităţilor sale, izbutind să obţină medalia de bronz. Vlad a fost cap de serie numărul patru la Maribor, dar a pierdut în turul trei în faţa rusului Sheriev, care avea să devină de altfel campionul european al categoriei. În recalificări, Vlad a avut un mei greu cu georgianul Niniashvili, de care a fost învins în acest an, în finala turneului de Cupă Europeană de la Berlin. El a reuşit însă să se impună fără probleme, câştigând apoi la ippon finala pentru medalia de bronz. În acest sezon mai avem o competiţie majoră, Campionatul Mondial de juniori, care va avea loc luna viitoare, la Zagreb. Sperăm ca Vlad să reuşească şi acolo o performanţă notabilă”, ne-a declarat antrenorul Aurelian Fleisz.

Murtaz Sheriev (Rusia) a devenit campionul european al categoriei 55 kg, medalia de argint i-a revenit lui Rashkhan Bakhishaliev (Azerbaidjan), iar Vlad Luncan (România) şi Raoul Theo Hebrard (Franţa) au obţinut medaliile de bronz la CE de juniori.