Brumă Motoutilaje participă la OradeaExpo

Reprezentanții firmei se prezintă: „Înfiinţată în anul 2011, Brumă Motoutilaje este o societate cu capital privat integral românesc, ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul utilajelor profesionale agricole, construcții, prelucrarea lemnului, zootehnie, grădinărit, echipamente de protecţie şi exploatări forestiere. Societatea îşi desfăşoară activitatea sub brandul Brumă, ce are în spate o experienţă de succes de 24 de ani.

Astfel, reuşim să aducem o garanţie în plus a seriozităţii şi nivelului înalt de competenţă, ceea ce a făcut ca în scurt timp societatea să-şi câştige locul de lider pe piaţa de profil din judeţul Bihor. Motoutilaje a dovedit că armele pe o piaţă concurentă constituie ambiţia unui colectiv tânăr de a funcţiona ca un generator de respect, atitudine şi competenţă. «Muniţia» folosită e calitatea produselor şi «înţelepciunea» brandului.

Motoutilaje menţine în continuare standardele brandului Brumă, dar şi-a implementat şi propriul sistem, ce îndeplineşte standardele calităţii. Astfel, am echipat fiecare magazin cu câte un atelier de service propriu, care să ofere clienţilor servicii complete şi prompte, cu piese originale în perioada de garanţie şi postgaranţie, cât şi consultanţă gratuită în utilizarea fiecărui utilaj în parte. Realizăm test-drive pentru diverse utilaje, pentru a se înţelege pe deplin funcţionalitatea unui utilaj. În plus, am căutat să venim în ajutorul persoanelor ce nu îşi permit sau nu doresc achiziţionarea unui produs cash, prin sistem de rate, prin organisme de finanţare negociate de companie în condiţii foarte avantajoase şi corecte într-un parteneriat viabil.

Brumă Motoutilaje oferă: servicii de consultanţă gratuită; servicii de service mobil în 48 ore în 90 de comune şi 700 de sate ale judeţului Bihor; promovare prin cataloage proprii; produse diverse şi de calitate; fidelizarea a peste 300 de societăţi; încheierea de contracte onorate prompt şi corect cu 250 de societăţi; menţinerea legăturii cu cei peste 15.000 de consumatori casnici prin verificarea gratuită periodică a utilajelor achiziţionate.

Printre clienţii fideli mulțumiţi de serviciile noastre se numără: SC Paniman SRL, SC Eurobufalo SRL, SC Maxtehnologic SRL, SC Vital Pavaje SRL, SC Ara Shoes Romania SRL, SC First Forest SRL, RDS RCS etc.

Momentan, piaţa de desfacere căreia ne adresăm cuprinde judeţul Bihor, printr-un număr de patru municipii şi şase orașe, iar punctele de lucru sunt concentrate în şase puncte importante: Oradea, Aleşd, Beiuş, Marghita, Salonta şi Ştei.

Obiectivele permanente ale grupului managerial sunt: creşterea calităţii manageriale; programe intensive de instruire; dotare corespunzătoare; dezvoltarea service-ului; menţinerea şi lărgirea locurilor de muncă oferite; dezvoltarea programelor prin tehnologie pentru promptitudinea serviciilor”.

25 de firme la „OradeaExpo”

„OradeaExpo – Târg de Rezidenţiale, Construcţii, Instalaţii şi Decoraţiuni” este un nou eveniment de anvergură organizat de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro şi Erdon.ro. Acesta va avea loc în 8 şi 9 iunie 2019 la Era Park. Evenimentul este destinat dezvoltatorilor de cartiere rezidenţiale, producătorilor de materiale de construcţii şi instalaţii, firmelor de amenajări şi decoraţiuni interioare şi exterioare, precum şi celor de grădinărit, de design, de topografie, dar şi celor de intermedieri imobiliare sau celor de credite.

Până în prezent, la „OradeaExpo” s-au înscris 25 de firme. Este vorba despre: BU BU Bucătarul Burlan (grătar plită portabil, reversibil), Holx by Ramon, Anastasia Residence, Dekoart Ceramic, Deve Prodexim, Mobexpert, Motoutilaje Brumă, Victoria Rezidenţial prin Casa Regal Imobiliare, Matros, Riwowi, Agrisorg, Alcas Italia, Happy Pool, SculePrime.ro, Leroy Merlin, Kinetic Body, Master Garden, Arikan, Instal Casa, Imperial Glass, Porcelanosa, Sophia Oradea, Casa din Chirpici, ShopExpert şi Termoflux.

După cum s-a demonstrat, avem cea mai bună promovare atât pe print, cât şi pe online. Participanţii la „Oradea Job Expo” au fost foarte mulţumiţi, astfel încât ne aşteptăm ca şi participanţii la „OradeaExpo” să fie la fel de mulţumiţi.

Firmele înscrise la eveniment beneficiază de reclamă în Jurnal Bihorean, Bihari Napló şi Jurnal Bihorean Plus, dar şi pe Bihon.ro şi Erdon.ro. De asemenea, participanţii la „OradeaExpo” vor fi promovaţi pe paginile de facebook ale Jurnalului Bihorean și Bihon.ro.