Bucovina, NOR şi Untold Faith, live în Oradea

Câştigătoare a numeroase premii Metalhead Awards an de an, şi cu un show sold out la Arenele Romane în 2015, cea mai titrată trupă metal românească a momentului a decis să se întoarcă la prietenii de aici.

Bucovina este o formație folk metal tradiţional din România. Formația s-a înfiinţat în 2000, avându-i în componenţă pe Crivăț şi pe fostul basist Harbard. La scurt timp, bateristul iniţial a fost înlocuit de Mishu, care de atunci a devenit un membru permanent al formaţiei.

Primul album Bucovina este compus alături de Paolo Cito. Actualul basist este Becks (Tudor pe numele său adevărat), un instrumentist tânăr şi talentat. Albumul apare în vara lui 2006, „Ceasul aducerii-aminte”, la casa de discuri „Lupii Daciei”. Până în prezent, alături de colegii lor de la Negura Bunget, Bucovina este una dintre puţinele formaţii care exploatează şi explorează folclorul românesc, precum şi valorile dacice.

Albumul de debut a fost bine receptat de către public, formaţia lucrând în prezent la un al doilea album, despre care declara că este mai bine ancorat în muzica folk tradiţională, având şi un concept teoretic şi muzical mai puternic. Unul dintre cele mai memorabile concerte susținute de Bucovina a avut loc la Festivalul Rock N Iaşi Indoor 2007, în noimebrie 2007, în deschiderea formaţiilor Arkona și Moonsorrow, precizează metalhead.ro.

Vor mai urca pe scenă trupa orădeană NOR şi Untold Faith, din Carei.