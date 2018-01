Bugetare participativă: până acum s-au depus 47 de proiecte

47 de proiecte au fost depuse, până duminică, pe activ.oradea.ro – site unde se înregistrează iniţiativele cetăţeneşti prin care se încearcă atragerea de finanţare de la bugetul local pentru proiecte cu impact în oraş, la nivel de cartier. Majoritatea acestora se referă la spaţii de recreere şi la modernizarea de drumuri şi căi de acces.

Centre sociale

Două din patru proiecte depuse pe componenta de protecţie socială se referă la amenajarea de centre sociale. Anexând o imagine a fostei splătorii AWA din Ioşia, un orădean propune transformarea acesteia într-un centru multifuncţional de zi.

Iniţiatorul estimează proiectul la 100.000 de euro.

„Ca amplasament, propun un prim astfel de proiect să fie demarat pe strada Al. Cazaban nr. 61B, clădire aflată în proprietatea ADP Oradea, amplasament care să fie renovat, compartimentat şi dotat conform nevoilor specifice unui astfel de centru”, se arată în descrierea proiectului.

Un Centru de zi pentru vârstnici cu cantină socială propun şi reformaţii, în strada Eroul Necunoscut nr. 6, în Rogerius, adică. Acesta ar putea fi realizat printr-un parteneriat în 3 – Primărie, Parohia Reformată Orada Rogerius și asociația Confessio 2008.

Sub categoria Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației s-au depus proiecte referitoare la amenajări de străzi – drum colector în Densuşianu dar şi amenajarea de parcări de domiciliu, pentru a stinge duşmăniile dintre vecinii scărilor de bloc de pe strada Episcop Ioan Suciu, în Rogerius.

În Ioşia, s-a propus şi un proiect de organizare stradală: „Propun pentru fluidizarea si siguranta circulație pe str Hategului intre pta. Devei si str Onestilor sa instalati indicatoare cu oprirea interzisa deoarece fiecare imobil are spatiu de parcare foarte generos in fata pentru 1-2 autoturisme. Sînt foarte multe autoturisme parcate pe carosabil si sintem obligati sa ne strecuram printre ele si in loc sa se foloseasca doua benzi folosim doar una.Deasemenea propun str Alex.Sahia sens unic de la Onestilor spre Mestesugarilor si str. Pitestilor sens unic de la Mestesugarilor spre Onestilor la interzicerea staţionării pe stradă”.

Infrastructură stradală

Sub această categorie s-au depus cele mai multe iniţiative, de la introducerea reţelei de gaz în Centrul istoric la înlocuirea tuturor pomilor fructiferi de pe domeniul public cu arbori care nu produc fructe, din cauză că primii ar produce mizerie.

Un alt orădean a depus, ca proiect, un deziderat mai vechi al executivului – schimbarea tuturor becurilor stradale cu unele LED, plus iluminarea tuturor trecerilor de pietoni cu acelasi tip de bec.

Un alt orădean cere amenajarea de pasarele pietonale în zonele de conflict dintre pietoni şi traficul auto, şi exemplifică cu Piaţa Unirii…

Mai mulţi orădeni cer amenajarea de parcări, la nivelul solului sau etajate. Unul cere „construire parcare supraterană în curtea blocurilor aflate pe Calea Aradului, în partea stângă pe sensul spre Arad, imediat dupa sensul giratoriu mare şi în spatele caselor de pe strada Padişului. Construcţia se poate încadra în 200.000 euro şi este necesară pentru toţi locatarii acestor blocuri care nu au unde parca maşinile proprii”.

Sub domeniul Amenajare spaţii publice, un orădean cere construirea unei parcări etajate, în zona străzii Ştefan cel Mare 142: „Avem 5 blocuri cu câte 35 de apartamente şi aproximativ 110 de locuri de parcare. În zonă se găsesc multe parcări de domiciliu plătite însă această parcare e liberă. Avem maşini aici din blocurile vecine, drumul permanent blocat, parcări pe trotuare, toate din cauza lipsei locurilor de parcare. La ora 6:00 rar se mai gaseşte un loc liber”.

Un altul, cere pur şi simplu demolarea garajelor de pe strada Milcovului – lucru promis de Primărie în mai multe rânduri.

Un Silvaş în Rogerius

Şi sub acest domeniu s-au depus numeroase proiecte, dintre care unele cu impact dincolo de scara blocului. Unul este „Amenajare mal stâng Crişul Repede de la pod Sovata – pod Densuşianu – după pod Densuşianu pâna la Peţa”.

Conform propunerii, locul ar urma să fie dotat cu aparate pentru practicarea exerciţiilor fizice în aer liber, amenajarea trotuarelor şi aleilor pentru plimbări, plantare de copaci şi gazon. Ar trebui mascate magistralele de utilităţi. Pe porţinunea din jos de podul Desuşianu propune amenajarea malului cu pistă velo care să treacă pe sub centură pod CFR pâna la confluenţa Peţei cu Crişul Repede. „Această zona de recreere ar putea fi amenajată similar cu cea din zona Silvaş cu locuri de grătare în aer liber. În acest caz ar trebui amenajate şi drumul de acces maşini existent din sensul giratoriu Piaţa Ioşia, cu amenajare de locuri de parcare”, mai arată iniţiatorul.

Mai mulţi orădeni cer şi amenajarea de locuri de joacă şi recreere. „Zona Spitalului – Gheorghe Doja s-a dezvoltat foarte mult, cu construcţii noi dar îi lipsesc spaţiile verzi (cel mai apropiat parc fiind la 2-3 km)”, este argumentul pentru care un orădean cere conxtruirea unui parc acolo. Precizează că ar beneficia de el aproximativ 20.000 de orădeni care locuiesc în Cartierul Iorga şi împrejurimi”.

Un altul arată că zona Grigorescu este izolată de oraş de centură şi că locul este populat de multe familii tinere cu copii, care nu au nici un loc de joacă amenajat unde să se întâlnească şi să socializeze. Sub denumirea „Urbanizarea Cartierului Grigorescu”, el cere „amenajarea unor locuri de joaca şi părcuţete pentru copii”.

Cultura statuilor

În domeniul Infrastructură culturală, primul proiect depus propune Recuperare Clubului Constructorul. Iniţiatorul propune ca Primăria să cumpere clădirea şi „să o repună în circulaţie ca Centru de dans sportiv Oradea”. Al doilea proiect depus este „Pavilion Expo Oradea”: „Zona în care aş propune acest lucru este lângă/într-un parc indusitrial sau daca nu mai este loc, în zona fostului CET. În zonă mai sunt la Arad (poate fi luat ca un bun exemplu) şi la Cluj (Expo Transilvania care, din câte am înteles, va fi extins şi modernizat) iar ambele au un real succes”. Pe lângă târgurile şi expoziţiile cu specific industruial, un loc de mari dimensiuni ca acel pavilion ar putea dăposti concerte, nunţi sau întruniri publice.

Propunerile următoare se referă la amplasarea de statui. Un grup statuar Michael Haydn şi Karl Ditters von Dittersdorf se justifică prin faptul că „cei doi compozitori austrieci au ajuns pe meleagurile orădene, transformând orchestra simfonică într-una dintre cele mai importante din întreaga Europă. De altfel, cei doi sunt consideraţi fondatorii vieţii muzicale orădene”.

Un alt monumet e propus a fi dedicat „Primului meridian 0”, „întrucât vreme de mai bine de două secole, meridianul 0 a fost stabilit la Oradea şi aici se pare că a fost construit primul observator astronomic din Europa”.

Un alt orădean propune proiectul „Monumentul MS Regele Ferdinand Întregitorul din Piata Regele Ferdinand, Oradea”. Explicaţia sa: „am studiat şi SF propus pentru Piaţa Regelui Ferdinand realizat de arh. Emodi Tamas care a fost supus discuţiei publice. În esenţă, proiectul pune mai bine în evidenţă cele două statui existente în fata teatrului prin realizarea unei piaţete. Statuia MS Regele Ferdinand se va încadra în acest proiect aprobat întrucat statuia va fi montată în zona adiacentă podului Ferdinand”.

Sănătate verticală

În domeniul Infrastructură de sănătate, până ieri, fusese depus un unic proiect. Acesta se referă la amenajarea clădirii din P-ţa Cazărmii 17 – fosta garnizoană a husarilor, ca sală de escaladă pe structură artificială. „Escalada sportiva va deveni sport olimpic din acest an, odată cu olimpiada de la Tokyo. Din pacate Romania nu are baze de antrenament pentru acest sport”, este motivul pentru care propune acest proiect şi prezintă ca avantaje că acesata ar atrage mulţi turişti, inclusiv prin organizarea de competiţii. „Pasiunea pentru escaladă şi alpinism, dar şi experienţa de project manager mă determină să mă implic ca project manager în cadrul acestii proiect”, precizează iniţiatorul. Ca beneficiar al proiectului, numeşte CSM Oradea.