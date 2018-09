Bugetarea participativă 2018: șanse la bani pentru proiectele din cartiere

Doar șase proiecte fuseseră depuse, până luni, în „concursul” bugetării participative, trei pentru amenajare de spații publice, două pentru amenajare de spații verzi și locuri de joacă și unul pe infrastructură de sănătate. Termenul pentru depunerea de proiecte expiră în 42 de zile, adică în 31 octombrie.

Proiectul depus în categoria „Infrastructură de sănătate” se referă la construirea primului skatepark din Oradea în vecinătatea Parcului Sportiv Salca III. „Suprafața necesară proiectului este estimată la 1.000 mp, iar construirea skatepark-ului s-ar putea realiza în mai puțin de 6 luni”, arată inițiatorul, cu precizarea că acest spațiu de antrenament ar fi „un loc pentru a învăța răbdarea și respectul, precum și preocuparea pentru propria lor persoană și siguranța altora. Skatepark-urile oferă o alternativă sigură la patinajul pe stradă”.

În categoria „Amenajare de spații verzi și locuri de joacă” este propus și proiectul „Acoperirea pârâului de pe Lacul Roșu, de la strada Ștefan cel Mare până la calea ferată, și crearea de spațiu verde”. Al doilea proiect înscris până acum, în această categorie, se referă la amenajarea de spații de recreere și joacă în cartierul Tineretului. Inițiatorii propun dezvoltarea unui spațiu de cartier, dar și a unui parc multifuncțional în zona păduricii din strada Bacaloglu – cu pistă velo, terenuri de sport și locuri de joacă. Bugetul propus este de 180.000 de euro, iar durata de implementare este estimată la 1 lună.

Trei pe Spații publice

Cea mai exotică dintre propunerile de proiecte pe domeniul „Amenajarea de spații publice” este denumită „Mica Veneție”. Proiectul ar consta din restructurarea fațadelor clădirilor de pe malul Crișului, de la Sinagoga Sion până la pasarela pietonală, zugrăvirea lor în culori vii și amenajarea, pe Criș, a unei baze de închiriat bărcuțe, de la Podul Intelectualilor până la Podul Sfântul Ladislau. Inițiatoarea, Larisa Covaciu, apreciază că implementarea proiectului său „ar înfrumuseța zona centrală” și ar crea „un loc ideal de promenadă și relaxare, plus că ar fi un loc unic în România”.

Un al doilea proiect se referă la crearea unui coridor pe liniile de tramvai și reabilitarea străzii Corneliu Coposu, cu bugetul estimat la 150.000 de euro. Inițiativa a fost depusă și în prima etapă a bugetării participative, dar „a picat imediat sub linie”.

Al treilea proiect are ca obiect amenajarea de rastele securizate în cartierele de blocuri și are un buget estimat de 200.000 euro. „Rastelele speciale pentru parcarea de biciclete ar crea o siguranță de antifurt a bicicletelor, totodată ar stimula populația municipiului de a trece la acest mijloc de transport. Multe persoane nu își achiziționează biciclete din simplul motiv că nu au unde să le țină în siguranță.

10 finale

În final, vor fi selectate câte 10 proiecte care vor fi cuprinse în bugetul local pe 2019. Valoarea bugetului propus în cadrul procesului de bugetare participativă este de 1.500.000 euro pe an bugetar.

Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 200.000 euro cu TVA.

Depunerea proiectelor se poate realiza prin platforma on-line dedicată bugetării participative (activ.oradea.ro), dar și în scris, prin depunerea la registratura primăriei pe baza formularului existent a propunerii de proiect.

În implementare

Cele zece proiecte declarate câștigătoare în urma demersului de bugetare participativă de anul trecut sunt în diverse stadii spre implementare, spune Eduard Florea, șeful Direcției Economice din cadrul Primăriei. „Toate sunt cuprinse în buget, majoritatea sunt în faza întocmirii caietelor de sarcini, la direcțiile din Primărie care le-au primit în gestiune. Inițiatorii au fost invitați la discuții și la vizite în teren, pentru a determina cu precizie localizarea”, spune directorul.

Despre faptul că, de la lansare și până acum, s-au depus doar șase proiecte, Florea apreciază că e un trend verificat și cu alte ocazii: orădenii preferă să se precipite cu depunerea în ultimele zile.