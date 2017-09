Bugetele teatrelor român şi maghiar în ringul politic PNL-UDMR

Joi, în şedinţa Consiliului Local, primarul Ilie Bolojan s-a trezit luat la întrebări de consilierii locali UDMR nemulţumiţi că Teatrul Szigligeti nu mai primeşte finanţare de la Primăria Oradea, de când cu adversitatea ivită între primarul Bolojan şi liderii locali ai UDMR.

Cu acea ocazie, primarul Bolojan le transmitea consilierilor locali UDMR Kis, Peto şi Kirei să le transmită şefilor UDMR Bihor că „nu mai controlează” resursele municipiului pe partea de cultură adresată comunităţii maghiare. În privinţa Teatrului Szigligeti, Bolojan le-a amintit că acesta este bugetat de Consiliului Judeţean şi pentru 2017 primarul a reţinut că Szigligeti are un buget chiar mai mare decât are Teatrul Regina Maria – sprijinit în continuare şi de către Primărie, pentru proiecte punctuale.

Reclamă „neadevărurile” lui Bolojan

Urmare a declaraţiilor primarului de Oradea, Consiliul Judeţean a transmis un comunicat de presă prin care arată bugetele celor două teatre, din care reiese că teatrul maghiar nu are un buget mai mare decât cel român. Dimpotrivă, pe 2017 Teatrul Regina Maria are un buget de 9,66 milioane de lei, în timp ce Teatrul Szigligeti are la dispoziţie un buget de 8,35 milioane de lei. Prin comparaţie, în 2016 Teatrul Regina Maria avea un buget de 8,53 de milioane, iar Szigligeti 6,82 de milioane. Totul, în condiţiile care TRM 148 de angajaţi, iar teatrul maghiar 147.

„Considerăm că aceste declaraţii neadevărate, realizate în spaţiul public, oficial, în cadrul unei şedinţe de consiliu municipal de primarul Ilie Bolojan cu privire la finanţarea teatrelor, care insinuau că teatrul maghiar primeşte mai mulţi bani decât cel românesc este tocmai cel care poate conduce la acele tensiuni interetnice de care vorbea domnul Bolojan. Nu este prima dată când astfel de declaraţii periculoase apar din partea preşedintelui de partid Ilie Bolojan”, scrie purtătorul de cuvânt al CJ Bihor, Adrian Simon. De altfel, CJ Bihor se oferă să-l informeze corect pe primarul de Oradea, acordându-i „toată deschiderea” în acest sens…

Realitatea salarială

Dincolo de jocul politic, bugetele celor două teatre au crescut o dată cu creşterea cheltuielilor cu salariile – capitol unde, într-adevăr, Teatrul Szigligeti are un buget ce depăşeşte fondul salarial al Teatrului Regina Maria. Szigligeti are 6,85 milioane de lei cheltuieli cu salariile, faţă de Teatrul Regina Maria, care are un buget al fondului salarial de 6,51 de milioane. Cel mai probabil, acest aspect a fost reţinut de primarul Bolojan când a exploatat problema politic, în relaţia cu reprezentanţii UDMR.