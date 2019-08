Câine Amstaff Metis oferit spre adopție

După ce l-a îngrijit, spălat, vaccinat și deparazitat, orădeanul a anunțat că îl oferă spre adopție. Deoarece este un câine care este folosit deseori și în lupte ilegale de câini, bărbatul spune că îl va dona doar cu contract de adopție și cu dreptul de vizită.

„Am gasit acest Amstaff Metis mascul in padurea din Cavnic in timpul unei excursii (alerga disperat dupa masinile care franau sa nu il acroseze pe serpentine, probabil credea ca in careva masina va fi gazda lui). Cainii locali il atacau, iar proprietarii pensiunilor il fugareau cu pietre.

Cu ajutorul chip-ului i-am gasit si gazda, persoana e plecata in strainatate si l-a lasat unor rude care il tineau de cateva saptamani legat intr-o curte in comuna Desesti, de unde a evadat de cateva ori, ultima oara nu s-au mai stresat sa il caute. Cand am vorbit cu ei nu voiau sa vina sa il recupereze.