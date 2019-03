Calificate după două meciuri

„Fetele au fost motivate și determinate să încheie conturile cât mai rapid. Au avut o evoluție remarcabilă la Craiova și nu au oferit echipei gazde speranța unui joc decisiv. Mă bucur că am reușit să obținem calificarea și să câștigăm meciul doi chiar pe terenul adversarelor. Este meritul întregii echipe, felicitări tuturor jucătoarelor care au reușit, încă o dată, să termine sezonul regulat pe podium și să se califice mai departe”, a declarat antrenoarea Mariana Szabo Alexi.

Căpitanul Iuliana Fîcă a scos în evidenţă unitatea grupului şi aşteaptă o susţinere financiară mai consistentă în cazul unei promovări, nu ca şi anul trecut, când fetele nu au putut evolua în prima ligă din cauza bugetului insuficient.

„Am reușit o serie de rezultate foarte bune sezonul trecut, iar anul acesta, cu 10 echipe în serie, nu a fost ușor să ne menținem între primele echipe. Sunt mândră că împreună cu colegele mele și colectivul tehnic am rămas pe baricade și am strâns rândurile în momentele dificile. Acum ne bucurăm de ceea ce am realizat. Ştiu că putem mai mult, sper să se găsească soluții în vederea finanțării voleiului la nivel de primă ligă”, a declarat Iuliana.