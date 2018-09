Calificați în Liga Elitelor U 17

Formația orădeană, pregătită de antrenorul Ionel Negrea, a înregistrat un frumos succes, reușind să se califice în Liga Elitelor, la categoria under 17 ani. CSȘ LPS Bihorul s-a clasat pe locul 1 în grupa din faza preliminară, devansând celelalte adversare: U Cluj-Napoca, CSM Oradea, LPS Satu Mare, CS Atletic Zalău și CSȘ Baia Mare. În ultima etapă din serie, orădenii au câștigat cu scorul de 3-0 meciul din deplasare cu Atletic Zalău.

Antrenorul Ionel Negrea consideră că actuala generație U 17 ani este una de calitate și apreciază că măcar câțiva dintre componenții acesteia au șanse certe de progres în viitor. „Meritul calificării este al întregii echipe, precum și al colectivului de antrenori din care fac parte. Apreciez că această generație U 17 ani este una de calitate, cea mai bună din câte am avut până acum. De altfel, antrenorii adversarelor pe care le-am întâlnit în grupa noastră făceau în general aceeași apreciere: «Aveți o echipă frumoasă». Nu doresc să fac nicio nominalizare, dar în opinia mea există în lotul nostru cel puțin trei-patru jucători de perspectivă, capabili să progreseze și să facă o carieră în viitor. Încă de anul trecut ne-am gândit că am putea promova în Liga Elitelor, după ce am câștigat cu această generație campionatul de juniori din Liga 4, în sezonul 2017/2018, deși jucătorii noștri erau cu trei ani mai tineri față de ceilalți competitori”, ne-a declarat Ionel Negrea.

Adversare redutabile

În Liga Elitelior, CSȘ LPS Bihorul va avea ca adversare în grupă formațiile LPS Banatul Timișoara, Universitatea Craiova, Știința 1948 Craiova, AFK Csíkszereda, CFR Cluj-Napoca, Ardealul Cluj-Napoca, UTA Arad și Interstar Sibiu. Echipele situate pe primele două locuri se vor califica, alături de primele două clasate din cealaltă grupă, la turneul Final Four al campionatului.



„Clubul nostru se află la cea de-a cincea calificare în Liga Elitelor în ultimii ani, trei dintre acestea fiind obținute la categoria under 17 ani, iar alte două la under 19 ani”, afirmă directorul adjunct al LPS Bihorul, Lucian Stance.

Lotul echipei U 17 a CSȘ LPS Bihorul cuprinde următorii jucători: Cristian Măgureanu, Alin Coca, Raul Gitye – portari; Radu Grigoroșcuță, Mario Abagiu, Alin Berdea, Ciprian Criste, Alexandru Blidar, Adrian Lacatâș, Șerban Tirla, Cosmin Meșter, Alexandru Jurcuț, Antonio Marcu, Darius Marina, Paul Tâmp, Flaviu Bențe, Bogdan Bodea, Dan Simu, David Paul, Nicolae Goilean, Sergiu Varga.