Călin Pop: Sunt un om liber!

Ultimul album a fost lansat la sfârşitul lunii februarie de către casa de discuri Soft Records. Este un album de atitudine, care cuprinde 15 piese.

„Nu aș fi crezut că un material precum e „Fără filtru” va trezi muște pe căciulă la unii, poate chiar elefanţi. Cine se simte oarecum descris în unele dintre cântecele acestui nou album se cam trădează singuri prin modul de adresare și operare realizat pe net în stil securist de pe adrese necunoscute, înfiinţate instant și desfiinţate la fel, după”, scrie artistul pe pagina sa de Facebook.

Exclusivist

„Un lucru e bine de știut pentru absolut toată lumea, inclusiv de cei care încearcă să intimideze: am compus și cântat pentru cei care se regăsesc în muzica mea. Nu am făcut-o niciodată special ca să placă cuiva, precum cântecelele de partid şi de stat de pe vremuri. Dacă ascultaţi și veţi asculta vreodată ceva neașteptat de la mine, să știţi că în primul rând AȘA AM SIMŢIT și că îmi place al naibii de mult. Sunt un OM LIBER încă de când m-am născut”, scrie Călin Pop.

La concertul de sâmbătă seara a avut-o alături şi pe fiica sa, Ambra Pop. O atmosferă unică, cu un concert acustic exclusivist. La final, fanii au primit autografe pe albumele artistului.