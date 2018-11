Campanie pentru unirea României cu Basarabia: „România pe care o sărbătorim nu este întreagă!”

„Alianţa pentru Centenar”, care grupează 130 de organizaţii, a demarat procedura pentru adunarea de semnături pentru revizuirea Constituţiei. Scopul declarat al asociaţiei este unirea Basarabiei cu România. Preşedintele „Platformei Unioniste 2012”, care face parte din „Alianţa pentru Centenar”, George Simion, a prezentat raţiunile acestui demers joi, într-o conferinţă de presă.

„După declaraţia de Unire a Parlamentului României, din 27 martie, ne-am fi aşteptat la elaborarea unei strategii în sensul reunirii. Să vedem o foaie de parcurs şi punerea în acord a textului constituţional cu declaraţia parlamentului. Nu s-a întâmplat nimic. Astfel, am decis să constituim un grup de iniţiativă în 9 mai. Am urmat paşii birocratici şi în 26 iulie am primit avizul Consiliului legislativ, iar în 19 septembrie iniţiativa s-a publicat în Monitorul Oficial. Avem nevoie de 500.000 de semnături, dar noi ne dorim să strângem un milion, şi din acest motiv am intitulat acţiunea «Un milion pentru Unire»”, a spus Simion.