Campanie umanitară în Oradea: „Share the love. Donate a burger”

Brandup Media, Fundatia Hospice Emanuel și American Grill duc mai departe tradiția începută în iarna anului 2017, atunci când s-au adunat fonduri pentru 100 de mese calde. Fundația Hospice Emanuel oferă servicii gratuite de îngrijire paleativă persoanelor aflate în condiții precare și suferind de boli terminale, cât și familiilor acestora. Fundația oferă aceste servicii atât persoanelor mai în vârstă cât și familiilor care au copii aflați în această situație.

În 2017, patru pacienți și familiilor lor au beneficiat de mese calde pe parcursul mai multor săptămâni.

„Poate părea un numar mic, dar credem că a adus un zâmbet pe buzele acestor pacienți aflați în ultimele zile ale vieții. Trei din cei patru, decedând înainte de epuizarea fondurilor strânse în cadrul campaniei. Anul acesta, obiectivul este unul îndrazneț: strângerea de fonduri pentru 500 de mese calde”, transmit organizatorii.

Cum se adună donațiile

Persoanele care doresc să contribuiască la strângerea de fonduri pot dona la urna special amenajată din cadrul restaurantului American Grill.

Donatorii, pot alege sa doneze o suma minima de 13 lei – costul unui burger sau atat cat doresc ei. Daca alegi sa donezi suma de 13 lei, esti rasplatit si cu un stiker special care apoi va fi adaugat in colectia de donatori din restaurant. Suma respectiva, este dublata de restaurantul American Grill pentru a completa masa cu o portie de cartofi prajiti si bautura.

Meniurile sunt pregatite in restaurant in cursul saptamanii, iar voluntari din cadrul Fundatiei Hospice Emanuel livreaza mesele pacientilor pe care ii au in ingrijire si familiilor lor in fiecare saptamana in functie de fondurile stranse in saptamana precedenta.

Mai multe detalii pe site-ul campaniei: https://americangrill.ro/share-the-love/