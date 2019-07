Campioana care a construit o casă pentru un copil

Sportul de performanță te învață și te construiește și să fii om, să faci acțiuni umanitare. Este și cazul Simonei Kadas, care prin asociația care îi poartă numele e o prezență activă acolo unde e nevoie de ea. O dovedesc doar acțiunile din ultima săptămână, când a fost prezentă alături de colegii din Pro România la Salonta, la un adăpost pentru animale, cu scopul de a le duce hrană; a plecat apoi la Zece Hotare pentru a-i face unui băiețel cel mai frumos cadou din viața lui, o casă, pentru ca peste 24 de ore să o ia din loc spre Uganda, acolo unde este voluntar.

Prietenia dintre atletă și micul Robert datează de câteva luni, iar atleta a fost impresionată de povestea lui de viață, de inteligența copilului, care nu se poate bucura prea mult de sprijinul financiar al părinților, care sunt bolnavi. Săptămâna trecută, Simona și Karcsi Kadas au reușit să-i îndeplinească visul lui Robert, acela de a avea o casă. „Pentru mine personal, este o realizare sufletească faptul că am putut să îi îndeplinesc această dorință. Este un copil foarte inteligent, care merită o șansă mai bună. Din prima clipă a fost o dragoste din aceea… Mi-a plăcut la el că este foarte inteligent și că învață foarte bine. Pe el dacă îl întrebi ce materie îi place, lui toate materiile îi plac, și chiar are note bune la toate materiile. Chestia asta m-a motivat și i-am promis că mai vin la el. Atunci s-a legat între noi o prietenie specială, și i-am promis că voi face tot posibilul să-l ajut. Am inițiat această campanie și am fost surprinsă de câtă lume a sărit să-l ajute pe Robert”, spune președintele Asociației „Simona Kadas”.

Fosta atletă a fost impresionată și de faptul că în ciuda greutăților, familia lui Robert e una foarte unită, mama lui îi spune mereu să învețe, ca să scape de sărăcie, și să nu îi fie așa greu în viață cum le-a fost părinților, ea fiind operată acum mai bine de jumătate de an de cancer.

„O implicare majoră în realizarea proiectului a avut Primăria Comunei Șuncuiuș (materiale și instalații sanitare), Asociația „Simona Kadas” (financiar și manoperă) și consilierul județean Julien Mateaș, care s-a oferit să mobileze camera (a cumpărat birou, pat, dulap și covor). Vreau să le mulțumesc frumos tuturor celor care s-au implicat și ne-au ajutat, unii au fost și au dat o mână de ajutor, unii au contribuit cu materiale, alții financiar. Manopera a fost executată de soțul meu, Karcsi Kadas. Echipa care ne-a sprijinit este formată din: Primăria Comunei Șuncuiuș, Asociația „Simona Kadas”, Julien Mateaș, Dan Groza Tiberiu, Cosmin Dumiter, Stelian Henț, Călin Fodor, Konyarik Anka, Borodan Sebastian, Mircea Brânda, Casa Bucătarului, Spazio Ideea, Papp Csaba, Negruț Dan și Negruț Amenajări, Velea Daniel, Karcsi Kadas, Larry Pep. Le mulțumim tuturor!”, a spus Simona Kadas.

Misionar în Africa

Abia s-a întors de la Zece Hotare, că Simona Kadas a și pornit spre o nouă destinație. De această dată a plecat ca misionar în Africa, pe o perioadă de 2 săptămâni. „Locația va fi Uganda, campusul Rubuguri. Merg ca misionar pentru locuitorii de acolo. Noi, misionarii, vom face întâlniri educaționale pentru femei – discutăm despre igienă, atribuții în familie, programe pentru fete tinere cărora le oferim educație în special în privința relațiilor intime, programe pentru copii. Vom constitui un cor de copii, vom organiza întâlniri pentru tineri și copii.

În timpul săptămânii facem diferite vizite familiilor, vecinilor lor, femeilor care tocmai au născut. În cadrul vizitelor ducem alimente, haine, pături, saltele, bunuri de care știm că au nevoie.

Vom oferi consultații medicale și tratamente la cabinetul din cadrul campusului”, ne-a spus Simona Kadas. În campusul misionar Rubuguri, Uganda, localnicii nu au ce mânca, nu au cu ce se îmbrăca sau cu ce se încălța. Misiunea Speranța încearcă să asigure populației de acolo alimente, farfurii, paturi, saltele și îi învață pe copii despre igienă și curățenie, primesc educația care îi pregătește pentru viața de zi cu zi, și împreună ne vom ruga și îl vom slăvi pe Domnul”.