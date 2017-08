Campionatul Ligii a IV-a va debuta în 26 august

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor (AJF) a organizat miercuri o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat ultimele noutăţi intervenite în fotbalul bihorean în urma întâlnirii avute săptămâna trecută cu reprezentanţii echipelor din Liga 4, vorbind în partea a doua şi despre denunţurile de care are parte din partea fostei conduceri a CJA Bihor.

S-a decis ca din sezonul 2017/2018, fiecare echipă care activează în eşalonul patru să aibă pe teren un jucător under 21. Pentru a evita neplăcerile generate de retragerea unor echipe, reprezentanţii cluburilor au acceptat să depună o garanţie de 1.000 de lei la înscrierea pentru noul sezon. Banii vor fi ai echipelor şi vor putea fi chetuiţi în a doua jumătate a returului. La solicitarea unui grup de conducători a fost amânat startul campionatului Ligii a IV-a, care va debuta în 26-27 august. Cei prezenţi au stabilit ca ediţiile viitoare de campionat la nivelul Ligii a IV-a să înceapă în ultimul weekend din august.

Singurul absent de la respectiva întâlnire a fost reprezentantul FC Bihor Legenda 1902, grupare care – după unele surse – nu ar avea fondurile necesare să participe în eşalonul patru. „În caz că FC Bihor Legenda 1902 nu se va înscrie, locul vacant va fi ocupat de CS Săcueni, echipă care a pierdut barajul de promovare”, a precizat Radu Bitea. Perioada de înscriere pentru noul sezon expiră în 11 august.

În ceea ce priveşte echipele nou apărute, până ieri îşi exprimaseră dorinţa CAO, Dinamo Oradea, Sâniob şi Avram Iancu.

„Poliţia va afla adevărul”

Radu Bitea a atins şi subiectul denunţurilor, de care atât el cât şi alţi membri din CJA au avut de suferit din partea lui Octavian Şovre sau a unor persoane anonime. „Ne-a reclamat la Poliţie, pe mine şi pe încă două persoane, că simte o stare conflictuală cu aceştia şi că nu poate convieţui social cu noi. Nici Poliţia nu a ştiut cum să o încadreze: cerere, denunţ, solicitare. Şicane care nu îşi au rostul. Denunţul a fost făcut chiar de ziua lui, după ce anunţase că pleacă la CJA Satu Mare. Am mai primit trei denunţuri anonime, foarte agresive ca limbaj: unul la DNA, de pe numele unui decedat, unul la Inspectoratul Şcolar şi unul la Federaţia Română de Fotbal. Cel de la FRF a fost făcut în numele lui Orban Jakab, care nu a recunoscut acel demers şi a mandatat AJF să descopere cine a făcut acest lucru. Având şi alte dovezi, fiind şi unele falsuri, declaraţii mincinoase, am şi girul Comitetului Executiv să mă duc la Poliţie. Poliţia va afla adevărul. Începe un nou sezon şi nu mai putem continua mascarada asta la nesfârşit, avem nevoie de linişte. Fiecare să răspundă de ceea ce zice şi ce face. Poate trebuia să fiu mai tranşat de la început, când am văzut că nu le trece frustrarea”, a spus Bitea.

Preşedintele AJF Bihor a amintit că zilele trecute Laurenţiu Danşa, fost vicepreşedinte al CJA, a făcut o plângere prealabilă prin care să-l repună în drepturi. „El ştia foarte bine că trebuie să se adreseze CCA, pentru că decizia CJA Bihor a fost o extensie a celei date de forul superior. Le face intenţionat pentru a şicana”. Şeful forului a amintit că, în ultimul an, Danşa i-a acţionat în instanţă pe antrenorii Zoltan Vig și pe Sorin Pop.

Bitea a precizat că în perioada cât Şovre a fost şeful CJA, Bihorul nu a promovat la un nivel superior cu niciun arbitru, iar în lunile trecute, de când asistentul FIFA a devenit ofiţer regional pentru tinere talente, niciun bihorean nu a fost promovat. „Este un arbitru foarte bun, dar asta nu îi garantează că este şi un manager bun”, spune preşedintele CJA.

Radu Bitea a anunţat că la sugestia mai multor persoane din fotbalul bihorean, patru foşti membri AJF/CJA vor fi pe ordinea de zi a Comitetului Executiv, propuşi pentru a fi declaraţi indezirabili la AJF/CJA Bihor.