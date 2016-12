Campioni în rol de Moş Crăciun

Copiii instituţionalizaţi din centrele de plasament din Tinca au avut parte de o surpriză în prag de Crăciun. Grupul de Firme Liberty a organizat o acţiune caritabilă, iar rolul de Moş Crăciun l-au avut sportivi cunoscuţi. Au aderat la acest proiect campionul MMA Alexandru Lungu, judoka Larisa Florian, cea mai bună sportivă a judeţului Bihor, Lorena Podelenczki, Vlad Luncan, fotbalistul Adrian Petre de la UTA, internaţional de juniori şi golgheterul Ligii a II-a, şi antrenorul Aurelian Fleisz. Aceştia au adus bucurie în sufletele copiilor prin cadourile împărţite.

„Sunt fericit că am venit aici să aducem o bucurie acestor copii din Tinca. Pentru mine este ca o întoarcere în timp, întrucât acum 32 de ani m-am pregătit şi eu aici cu domnul Marius Vizer. M-a primit la dânsul în casă, m-a antrenat şi m-a învăţat să devin un campion”, ne-a declarat Lungu.

Încântat de această acţiune s-a arătat şi fotbalistul Adi Petre, care a fost însoţit de impresarul său, agentul FIFA orădean Cătălin Sărmăşan. „Sunt fericit că am venit azi la Tinca. Este important ca aceşti copii să vadă că sunt băgaţi în seamă, că li se acordă importanţă. Mi-a crescut inima când am văzut zâmbete pe fețele lor inocente”, a spus Petre.

Mese de teqball

Tot prin intermediul lui Marius Vizer, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, şi al unor prieteni de la Federaţia Internaţională de Teqball, copiii instituţionalizaţi vor beneficia de două mese de teqball. Seamănă cu mesele de ping-pong, dar sunt curbate la mijloc şi au un fileu de plexiglas. Se poate juca cu minge de ping-pong şi palete, dar şi cu mingi de fotbal sau volei, folosind picioarele, respectiv mâinile.

Copiii au părut fascinaţi de noul sport, după ce reprezentanţii federaţiei le-au arătat câteva demonstraţii. Primarul localităţii, Teodor Costa, a mulţumit pentru cadourile oferite. „Ne bucurăm că am avut alături de noi sportivi de asemenea valoare. Dorim pe această cale să-i mulţumim domnului Marius Vizer, care este originar din Tinca. Nu uită niciodată de unde a plecat şi de fiecare dată când poate, ne ajută. An de an sare în sprijinul copiilor instituţionalizaţi”, a conchis primarul.