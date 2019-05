Car alegoric pentru Papa, la Oradea

Carul a fost realizat la Debrecen si va putea fi vazut la Oradea pana luni, dupa care va fi trimis la Miercurea Ciuc, a anuntat episcopul László Böcskei. Carul alegoric are ca figura centrala cea a Sfântului Ladislau si reda scena Infrangerii cumanului. Scena reprezinta victoria binelui asupra raului, adica biruinta lui Isus asupra Satanei.

Fata rapita e simbolul fiintei umane pacatoase, iar Sf Ladislau reprezinta Mantuitorul care nu il poate mantui pe om fara colaborarea acestuia. Mesajul fundamental al scenei invingerii cumanului este victoria glorioasa a crestinismului asupra cultelor pagane.

Episcopul a ținut să precizeze ca scena invingerii cumanului nu are nici o alta conotatie si faptul ca acest car alegoric a fost realizat si in contextul in care duminica este ziua Episcopiei Romano-Catolice de Oradea.