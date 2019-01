Caravana nobilului altruism salontan

Împlinind tradiția iubirii și generozității necondiționate între oameni, a faptelor de omenie și dragoste pentru sărmani, însuflețiți de vibrația Sărbătorii Nașterii Pruncului Sfânt, membrii și susținătorii Asociației „Sfântul Nicolae – Ocrotitorul orfanilor și săracilor” au continuat să ofere clipe de bucurie copiilor şi bătrânilor singuri din orașul Salonta.

Dorina Marian, președintă a asociației, împreună cu inimoasele profesoare Mihaela Zgimbe, Monica Gherman și Ramona Buz care sprijină permanent activitățile Centrului social-umanitar „Doris” din Salonta al Asociației „Sfântul Nicolae – Ocrotitorul orfanilor și săracilor”, au coordonat „Caravana Nobilului Altruism”, distribuind, în pragul trecerii dintre ani, aproximativ 200 de pachete cu alimente persoanelor în vârstă defavorizate şi peste 200 de pachete cu dulciuri copiilor care sunt in evidența asociației salontane.

La începutul noului an 2019, doamna Dorina Marian mărturisește că va continua cu multă respondabilitate, călăuzită de altruism, acțiunile umanitare dedicate tuturor celor aflați în nevoi, persoane în vârstă, copii, văduve și orfani din localitățile Salonta, Lugașu de Sus și din alte localități bihorene.

„Începute cu dragoste și dăruire de soțul meu, preotul paroh Nicolae Marian – Dumnezeu să îl odihnească în pace! – aceste gesturi simple de dărnicie, de ajutorare dezinteresată a semenilor aflați în dificultăți materiale reprezintă pentru asociația noastră scopul fundamental, ne-a declarat Dorina Marian. Sunt convinsă că, de acolo, din Ceruri, părintele Nicolae Marian mă sprijină şi-mi dă putere. Doresc tuturor oamenilor cu suflet mare un an 2019 binecuvântat şi le mulțumesc pentru sprijin și speranță celor care, an de an, au continuat să creadă în misiunea nobilă a asociației: primarului orașului Salonta, Torok Laszlo, directorului Mihai Cristea (Inteva), Ioan Blăge (Bemina Oil), Vasile Crişan (SalPan), Constantin Neniu (Masedi), consilierului local Nicolae Boiț, Valeriu Vălcan (Samix), Nicolae Ionescu (SalBeton), antreprenorului Dorel Ungur, Adrian Leucuța (MelaMob), Ioan Stana (Cistan), Octavian Cizmaş, Dănuț Carțiş, doamnei Mara Mariana din comuna Avram Iancu, domnului Daniel Fărcuț (Diego Sky), doamnei dr. Mariana Avram din Franța. Dumnezeu să-i răsplătească înmiit!”

Sorin Petrache