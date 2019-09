Caravana Tiriac Auto soseste in Beius

De vineri pana duminica, in intervalul 20-22 septembrie, Tiriac Auto Oradea va expune in Piata Samuil Vulcan nr 20 autovehicule Ford, Mercedes-Benz si Mitsubishi, atat autoturisme cat si vehicule utilitare. Reprezentantii marcilor prezente in centrul orasului au pregatit oferte speciale si masini de test-drive, pentru cine doreste sa experimenteze noile modele. De asemenea, divizia Tiriac Auto Rulate va propune modele cu istoric verificat si garantie.

Evenimentul se va desfasura in intervalul orar 10:00 – 18:00.

