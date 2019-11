Carla Negruț, Teen Princess 2019 și Lil Miss Continental 2019

Prilej ca Școala de Prinți și Prințese Gift of Beauty manageriată de Miss Planet Denisa Hodișan să etaleze noi premii luate de copiii cu care a participat în concurs. Aceasta după ce în primele zile Daria Serac a fost răsplătită pentru talentul ei, dar și pentru cel mai bun book ca model cu Best Achievement of the Year 2019 respectiv cu Best Talent 2019, a venit rândul lui Mihai Bungău să ia titlul International Prince 2019 – Mihai și al Carlei Negruț încoronată International Teen Princess 2019. La rândul ei, Ana Maria Moisa are premiul Best Traditional National Costume.

„Suntem foarte bucuroși ca am participat la un eveniment de asemenea anvergură și prestigiu. Ne mândrim cu copiii noștri care sunt primii reprezentanți ai Romaniei la Prince and Princess International 2019, concurs cu o vechime de 19 ani. Desi competiția a fost extrem de mare, România a intrat in finala TOP 5 cu doi reprezentanți : Mihai Bungau si Carla Negrut, ambii obtiând prestigioasele titluri:International Prince 2019 – Mihai , International Teen Princess 2019 – Carla. Dar noi ne întoarcem acasă cu mai multe premii. Am obținit premii pe tot parcursul concursului la diferite probe și nominalizarile speciale: Princess Charming 2019 – Ana Maria Moisa, Little Miss Europe 2019 – Daria Serac, Mister Fashion 2019 – Mihai Bungău, Lil Miss Runway 2019 – Alexandra Moisa, Lil Miss Continental 2019 – Carla Negruț”, e mesajul celor de la Școala de Prinți și Printese Gift of Beauty.