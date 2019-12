Casele de marcat – lungul drum de la simple socotitoare

Pe 30 ianuarie 1883, James Ritty, patronul unui local din Dayton (Ohio) a primit brevetul pentru invenţia casei de marcat. Acesta a inventat mecanismul poreclit „casieria incoruptibilă” sau prima casă de marcat mecanică. Maşinăria folosea un fel de taste metalice care presau valoarea în ele pentru a indica vânzarea. Avea şi o sonerie care anunţa vânzarea, precum şi un buton de TOTAL care aduna toată suma vânzărilor dintr-o zi.

De-a lungul anilor s-au făcut multe progrese în ceea ce priveşte casele de marcat. S-a ajuns în prezent ca acestea să fie dotate cu jurnal electronic, crypo modul si modem de comunicatie pentru transmitere date online.

„S-a ajuns de la o simplă socotitoare la avioane”, este de părere Mihai Vidican, orădeanul care împreună cu Neculai Nechita au pus în anul 1992 bazele primei firme private care comercializa şi asigura service-ul caselor de marcat. De-a lungul celor peste 25 de ani de existenţă societatea MINIM SERVICE a vândut peste 25.000 de case de marcat.

Datorită evoluţiei pieţei și tehnologiei zilelor noastre s-a căutat o alternativă de a merge înainte în piaţă.

Aceasta s-a dovedit a fi FISCAL ONLINE – o firmă nouă pe piaţa

aparatelor de marcat electronice fiscale. Înființată în anul 2016, a cunoscut o evoluţie fulminantă ajungând, la finalul anului 2018, să se claseze pe locul trei la nivel local, cu o cifră de afaceri de peste 450.000 euro.

Astfel, FISCAL ONLINE şi MINIM SERVICE au pus bazele unei colaborări de succes sub egida unei singure companii care funcţionează sub un singur nume: FISCAL ONLINE.

Această unificare are la bază atât asigurarea unor servicii de cea mai înaltă calitate, cât şi dorinţa dezvoltării unui brand mai puternic în domeniul fiscal şi non-fiscal.

Know-how-ul deținut de MINIM SERVICE și perseverența celor de la FISCAL ONLINE s-au combinat rezultând o societate care in prezent are 15 angajati.

Altă atitudine, alt spaţiu

“Sunt convins ca societatea noastra a ajuns intr-un punct in care o noua abordare in domeniul caselor de marcat este esentiala. Prioritatea numarul unu este asigurarea unui nivel calitativ superior clientilor nostri, iar provocarile legislative si functionarea unui sistem fiscal, sa le lase in seama unor specialisti. Aceasta este menirea noastra” , spune administratorul FISCAL ONLINE, Mihai Oaie.

Într-un spaţiu nou şi modern, situat în centrul municipiului Oradea, pe str. Independenţiei nr.11, FISCAL ONLINE pune la dispoziţia clienţilor echipamente fiscale si non-fiscale de la cei mai mari producatori la nivel mondial.

Prin magazinul online fiscalonline.ro se fac livrari in toata tara de echipamente non-fiscale, de la cantare electronice si scanere pana la masini de numarat bani, imprimante de sectie si POS-uri touch screen.

„In prezent avem in intretinere peste 5200 de case de marcat de la peste 4500 agenti economici sau institutii publice, atat in judetul Bihor cat si la nivel national.” – declara directorul tehnic al societatii, Neculai Nechita.

„Dupa perioada dificila din ultimii 2 ani, cand datorita modificarilor legislative au fost necesare schimbarea caselor de marcat la toti agentii economici, urmatoarea provocare va fi conectarea echipamentelor la serverele ANAF care estimam ca se va intampla in urmatorii 2-3 ani. ” – spune Mihai Vidican.

