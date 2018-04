Câștigă bilete la Gala de Box de la Sînmartin

Extragerea castigatorilor va avea loc vineri, 27 aprilie. Castigatorii vor fi contactati telefonic.

Primaria Comunei Sinmartin prin Asociatia de Promovare a Turismului in Statiunile Baile Felix si Baile 1 Mai, cu sprijinul Ligii Profesioniste de Box, organizeaza in data de 28 Aprilie la Sala de Sport a Scolii “Floare de Lotus” din Sinmartin o gala de box in care va fi pusa in joc centura de campion WBC Mediterranean.

Challenger-ul pentru aceasta centura este campionul Uniunii Europene la Box, Alexandru Jur. Cu 17 meciuri la profesionisti din care 16 victorii (6 prin KO) si 1 infrangere, dupa ce in 21.10.2017 a castigat titlul EBU European Union Cruiserweight, Alexandru Jur vine sa boxeze pentru prima data intr-un meci la profesionisti in Romania, chiar in localitatea natala pentru o centura care l-ar putea propulsa in elita boxului mondial.

In cadrul galei, pe langa duelul pentru centura WBC Mediterranean, vor mai avea loc 5 meciuri la amatori de 3 reprize a cate 3 minute, 2 meciuri la profesionisti de 6 reprize a cate 3 minute, iar meciul principal va avea 12 reprize a cate 3 minute.