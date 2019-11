Câștigă invitații duble la spectacolul de magie pentru copii: „Să apară moșul”

Completează chestionarul de mai jos și intră în concurs pentru una dintre cele 4 invitații duble scoase la concurs.

Extragerea câștigătorilor va avea loc marți, 3 decembrie 2019. Câștigătorii vor fi contactați telefonic!

Sectacolul de magie „Să apară Moșul” se va desfășura la Casa de Cultură a Sindicatelor, joi, 5 decembrie, de la ora 18:00. Timp de 90 de minute, spectatorii vor avea parte de personaje care apar-dispar, trucuri de magie și iluzionism, în permanentă vor sta cu sufletul la gură: “Oare apare?”

În cadrul acestui spectacol tematic de Crăciun, spectatorii vor vedea numere inexplicabile de magie, personaje de basm precum Magic câinele uriaș, Elfii, Crăciunița, Super Moșul și bineînțeles adevăratul Moș Crăciun. Fiecare spectator va avea un rol în spectacol, de la copilul de grădiniță, până la adultul plin de griji, sau bunicul iubitor de nepoți, pentru că, dacă nu se implica toata lumea, nu funcționează formula magică.

Prețul unui bilet este de 50 de lei la categoria Standard, iar pentru categoria VIP este 65 de lei.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Organizatori: Jurnal Bihorean si Bihon.ro. Detalii la telefon: 0728116455.

Prin completarea acestui formular de concurs îmi dau consimţământul pentru colectarea şi prelucrarea datelor personale înscrise pe acesta, în scopul derulării concursului. Datele vor fi colectate şi prelucrate numai de către Inform Media Press S.R.L. Prin înscrierea în concurs accept informarea de protecția datelor Inform Media Press S.R.L. (Oradea, B-dul Dacia, nr. 34, Bl. U55) ( s e poate vedea la adresa de internet: www.jurnalbihorean.ro ) și sunt de acord ca datele furnizate de mine să fie procesate de către Inform Media Press S.R.L. în vederea derulării concursului și acordării premiilor.

După finalizarea concursului, desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor, toate datele persoanelor necâştigătoare colectate, vor fi şterse.