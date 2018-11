Câștigă invitații la piesa de teatru „Un bărbat pentru Sara”

Răspunde corect la întrebările de mai jos și poți câștiga una dintre cele zece invitații duble. Piesa de teatru va avea loc luni, 03 decembrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea.

Extragerea va avea loc joi, 29 noiembrie, la ora 12:00. Câștigătorii vor fi contactați telefonic.

Despre „Un bărbat pentru Sara”

Intriga conjugală a piesei, cu replici sclipitoare, situaţiile stranii şi comice în care ajung personajele doar într-un living de apartament din New York au permis celor cinci actori crearea unor personaje moderne, pe alocuri extravagante, pline de haz.

Cea mai trăznită mătuşă din New York, Martha Hastings (Emilia Popescu), vrea cu orice preţ să îşi mărite nepoata, pe Sara Hastings (Diana Cavallioti), probabil cea mai singură avocată de succes din New York. Martha apelează la cel mai blajin interlop din New York, Noogie (Constantin Cotimanis), care, “cu o lovitură la mansardă”, îi livrează tineri atrăgători Sarei. Ea, dezamăgită de bărbaţi, se trezeşte astfel cu Brandon pe cap. Un Brandon (Andi Vasluianu) care trebuie să treacă de la inconştienţă la bărbatul îndrăgostit sau măcar devotat proaspetei sale logodnice, Heather (Andreea Vasile). Brandon, cel mai logodit consultant financiar din New York are în Heather logodnica perfectă. Dar nimeni nu poate anticipa jocurile unei idile în trei, cu respiraţii gură la gură, definiţii sumbre ale căsniciei, devoalări ale celor mai hazoase vicii ale unui posibil partener.