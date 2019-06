Câștigă invitații la spectacolul Lord of the Dance-Dangerous Games

Spectacolul Dangerous Games – una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans Lord of the Dance, ajunge în această vară în Oradea. Cel mai celebru spectacol de dans din lume, „Lord Of The Dance – Dangerous Games”, va fi pus în scenă pe 25 iunie 2019, la Sala Sporturilor, de către 40 dintre cei mai buni dansatori din lume.

Biletele pot fi achiziționate online -> http://bit.ly/LOTDOradea.

Extragerea câștigătorilor va avea loc luni, 24 iunie. Câștigătorii vor fi contactați telefonic.