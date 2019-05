Câștigătoarea EHF, a bronzului la Mondiale poveste de succes la ALPHA Oradea

În urmă cu câteva zile, Gabriela Perianu și Denisa Dedu au câștigat cu Siofok (Ungaria), Cupa EHF, al doilea trofeu ca valoare în handbal. Marți, interul Naționalei de handbal a României, Gabi Perianu, care va evoluat din viitorul sezon la CSM București, a fost oaspetele handbaliștilor de la ALPHA Oradea, eveniment cu mare încărcătură emoțională la care au participat peste 120 de copii legitimati la club și cam tot ațâția părinți și oameni de sport. Fondatorul ALPHA Oradea, antrenorul George Tăutu a vrut să le facă o surpriză handbaliștilor săi care sunt remarcați și la nivel național, dar mai ales și-a dorit ca cei care sunt viitorul handbalului bihorean să poată interacționa cu un sportiv de înaltă performanță, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale. Handbaliștii ALPHA au avut oportunitatea de a afla chiar de la Gabriela Perianu ce înseamnă să te antrenezi ca junior, cum e să joci pentru echipa Națională, ce emoții simți când îți vine convocarea la lotul național, care sunt provocările cărora trebuie să le faci față când joci pentru o echipă din străinătate. Sportivii nu au ratat ocazia de a afla cât mai multe despre interul României chiar de la el, au vrut să afle dacă a trecut prin momente grele în care a vrut să renunțe la handbal, dacă a avut și un plan B, alternativă cu performanța în handbal și au vrut chiar să afle cât câștigă pe lună.

Emoție și aplauze

Handbaliștii ALPHA au fost convocați la Sala de sport a Școlii Dacia fără a ști ce surpriză li se pregătește. Probabil emoții cel puțin la fel de mari ca și cele ale copiilor l-au cuprins pe antrenorul George Tăutu când a văzut că sala e plină, tribunele la fel, că sportivi și părinți au răspuns masiv invitației. Cu această ocazie, copii ALPHA l-au văzut pe antrenorul, caracter puternic, care joacă la victorie fiecare meci, care îi îndeamnă în primul rând să se bucure de handbal, profund emoționat, mărturisindu-și emoția și având lacrimi în glas și în ochi…Au descoperit, încă o dată omul George Tăutu. Reacția handbaliștilor a fost promptă: și-au răsplătit și încurajat antrenorul cu aplauze.„Din pasiune și dragoste pentru handbal am înființat acest club sperând că vom împărțăși cu toți cei care activează la ALPHA experiențe unice care să-i ajute în călătoria prin viață. Ne-am pus speranța că vom crea echipe de juniori care să readucă handbalul în plan local la nivelul la care era odinioară.

Ce înseamnă ALPHA? Am să vă spun ceea ce mi-a scris un părinte și m-a impresionat foarte mult: Autenticitate-fii tu însuți, Libertate-eliberează-te de paradigmele care te îngrădesc, Profesionalism- dovedește că ești foarte bun în domeniul în care lucrezi- ai talent, Hotărâre-mergi până la capăt în îndeplinirea misiunii tale, Aliniere-ține cont de ceilați, contribuie la dezvoltarea societății. Iar antrenorul Ramona Tăutu, a scris în dreptul ALPHA : Altruism, Loialitate, Perseverență, Hobby, Atitudine . Dorim să oferim un mediu organizat, bazat pe gândire pozitivă să oferim tuturor handbaliștilor, de la începători la performeri, cea mai bună oportunitate de a-și atinge visele, obiectivele”, a spus George Tăutu. Aplauze cum rar se aud într-o sală de sport au dominat atmosfera atunci când în incintă a fost invitată Gabriela Perianu, exemplu de sportiv spre a cărui performanță tind toți sportivii ALPHA. Așa cum a spus George Tăutu, interul României nu a ezitat nici o clipă să vină la Oradea, să se întâlnească cu cei care împărtășesc cu ea dragostea și sacrificiile pentru handbal.

Handbal, educație și maturitate

„În două cuvinte, handbalul pentru mine înseamnă educație și maturitate. Cu timpul, handbalul m-a creat. Ceea ce sunt azi, sunt datorită handbalului”, a mărturisit Gabriela Perianu. Cum a început să joace handbal? Totul aînceput dintr-o discuție cu o prietenă în fața blocului. „Ea dorea să-și întrețină corpul, să arate bine de aceea mergea la sală. M-a întrebat dacă nu vreau și eu să merg. A fost dragoste la prima vedere între mine și handbal. Handbalul m-a ales pe mine”, a povestit sportiva care la doar 14 ani avea să facă pasul spre o echipă de senioare, Dunărea Galați. „Cred că în perioada junioratului am iubit cel mai mult handbalul, au fost sentimentele cele mai pure. Anii au zburat foarte repede, și acum când vă văd îmi amintesc de mine. Sincer, uneori aș dori să dau timpul înapoi să pot retrăi acele momente … Au fost perioade bune, rele, grele dar am știut ce îmi doresc cu adevărat și muncind din greu am ajuns la acest nivel. Am fost norocoasă că am avut o echipă destul de bună de la junioare încă, am simțit multe bucurii împreună și am câștigat multe medalii și mi-aș dori ca, la rândul vostru să aveți parte de experiența asta și să simțiti cum atârnă o medalie în jurul gâtului. E un sacrificiu enorm să te împarți și la școală și la antrenamente. Țin minte că uneori, din cauza meciurilor a trebuit să renunț la școală, dar am avut profesori care m-au susținut, m-au ajutat, m-au înțeles când lipseam. Am știut încă de la început că drumul meu va fi în plan sportiv, dar nu am neglijat școala nici un moment… Când mi-a fost greu, unul dintre acele momente când simți că s-a umplut paharul, am căutat resurse în mine, am căutat răspunsuri și faptul că iubesc handbalul mi-a dat putere și sunt ceea ce sunt azi datorită handbalului”, a spus Gabriela Perianu.