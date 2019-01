Informatii privind procedura:

Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: procedura competitiva in conditiile Ordinului nr. 1284/2016, finalizata prin parafarea unui contract de furnizare . Durata contractului: maxim 120 de zile de la comanda beneficiarului (termen de livrare).

La durata de mai sus se adauga perioada de garantie tehnica a utilajului (minim 12 luni pentru suprastructura si 60 luni sau 160.000 km pentru partea de autosasiu de la livrare).

Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 Imbunatatirea competivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, P.I. 2.1 Promovarea spiritului anteprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri formuleaza prezentul Proiect: Dotarea si echiparea companiei GHP Intelligent Systems S.R.L. in vederea diversificarii ofertei si consolidarii pozitiei pe piata, cod SMIS 102919 Valoarea estimata a procedurii: 319.515,07 lei, fara tva, contravaloarea a 67.168,76 euro la cursul BNR de la data intocmirii notei de 4,7569 lei/euro, pretul nefiind ajustabil. Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data limită de depunere a ofertelor Termen maxim de livrare: 120 zile de la comanda beneficiarului Adresa de livrare: localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 10 A, ap. 4B, judetul Bihor Adresa la care se depune oferta: localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 10 A, ap. 4B, judetul Bihor Elemente de comunicare: telefon: 0731320993 sau 0746079109, e-mail: ghp@ghpisystems.ro

Orice solicitari de clarificari/documente din partea potentialilor ofertanti vor fi transmise la adresa de e-mail precizata mai sus.

Ulterioare comunicari vor fi efectuate de catre beneficiar pe adresele de mail ale ofertantilor, mentionate de catre acestia in cadrul Scrisorii de inaintare, anexate prezentei.

Data limită de depunere a ofertei: 05.02.2019 ora 1200 Oferta depusă de operatorii economici interesaţi trebuie să cuprindă:

a). propunerea tehnica – in original, elaborata astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate in anuntul de participare si in documentatia tehnica; propunerea tehnica depusa de ofertanti va fi insotita in mod obligatoriu de fisa tehnica a utilajului si orice alte documente considerate relevante din care sa reiasa conformitatea acestuia cu conditiile impuse in caietul de sarcini si in fisa tehnica anexate prezentei/pusa la dispozitia ofertantilor in urma solicitarii .

b). propunerea financiara (Formularul nr. 3 anexat prezentei) – in original, va fi exprimata în lei, fara TVA si suma finala (inclusiv TVA, daca este cazul).

13. Criterii de departajare oferte/modul de punctare al avantajelor competitive

1. Pretul ofertei are o pondere de 35%, punctajul maxim care se acorda in acest caz este de 35,00 puncte.

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul:

a) Punctaj = Pret oferta cea mai mica * punctajul maxim/pret oferta in analiza

2. Inaltime de lucru are o pondere de 45%, punctajul maxim care se acorda in acest caz este de 45,00 puncte.

Descriere:

Algoritm de calcul:

b) Punctaj = Inaltimea de lucru in analiza * punctajul maxim / inaltimea maxima ofertata

3. Regim lateral de lucru are o pondere de 10%, punctajul maxim care se acorda in acest caz este de 10,00 puncte.

Descriere:

Algoritm de calcul:

b) Punctaj = Regim lateral de lucru in analiza * punctajul maxim / Regim lateral de lucru maxim ofertat

4. Termen de livrare are o pondere de 10%, punctajul maxim care se acorda in acest caz este de 10,00 puncte.

Descriere:

Algoritm de calcul:

b) Punctaj = Termenul de livrare cel mai mic * punctajul maxim / termenul de livrare in analiza.

Ofertele care propun termene de livrare mai mari de 120 de zile de la comanda beneficiarului vor fi descalificate.

In cazul in care ofertele vor fi exprimate in alta moneda, echivalenta va fi determinata la cursul valutar de 4,7569 lei/euro. Se vor cuprinde intr-o anexa la formularul de oferta orice alte condiţii comerciale si financiare care vor guverna contractul de furnizare inclusiv cele referitoare la modalitatea de plata si necesitatea platii de catre beneficiar a unui avans.

c). documente necesare:

Scrisoare de inaintare (Formularul nr. 1 anexat prezentei) – in original.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interes conform prevederilor art. 13, 14 si 15 din OUG nr. 66/2011 – actualizata, respectiv situatii ce pot duce la excluderea ofertantului din procedura (Formularul nr. 2 anexat prezentei) – in original

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – in original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul din care rezulta ca operatorii economici au activitate autorizata corespunzatoare cu obiectul achizitiei cat si structura actionariatului

Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea). Se vor atasa copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul. Din documentele depuse trebuie sa reiasa inclusiv structura actionariatului ofertantului.

Reprezentant legal,

Alecsandru Gaita