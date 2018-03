Caută ambasadori, înotători şi susţinători

Oradea. În acest an, printre alte proiecte, Asociaţia de Teatru Experimental Clandestin (E.T.C.) şi-a propus să organizeze Festivalul „România de mână” şi „Gala Traficantului de Cultură”.

Șanțul Cetății va găzdui în perioada 22-24 iunie primul festival orădean care promovează lucrul de mână autentic prin expunerea artizanilor și a evenimentelor culturale specifice iarmarocului românesc. Crearea opincilor, a hamurilor, potcoavelor, frângheritul, fierăritul și alte lucruri de mână demult uitate, vor fi câteva din obiectele artizanale create pe loc. Scopul acestui festival este de a pune în valoare și de a promova meșteșugurile tradiționale românești.

Gala Traficantului de Cultură Internațional” a ajuns la ediția a VI-a. Evenimentul a fost creat pentru a completa paleta culturală a orașului Oradea, din dorinţa de a introduce în spaţiul artistic naţional creaţii contemporane naţionale şi internaţionale şi să familiarizeze publicul orădean cu inovaţiile din domeniul artistic. GTCI funcționează ca un bazar cultural, o piaţă de schimb a noutăţilor spectaculare, locul unde artiștii independenți, underground, tinerele talente se întâlnesc cu consumatorii de cultură. Ediția a VI-a se va desfășura sub titlul ,,De ce România e țara mea…”, ocazie cu care vor fi ,,repatriate” opere ale unor artiști români necunoscuți în România, dar foarte importanți în străinătate. Gala va avea loc în perioada 10 august – 10 octombrie, un eveniment cultural de promovare a producţiilor artistice experimentale. Oraşul nostru merită să devină vizibil în sfera internaţională a artelor şi a circuitului cultural.

Asociaţia de Teatru Experimental Clandestin caută ambasadori, donatori, înotători şi susţinători, deoarece a înscris cele două proiecte, „România de mână” şi „Gala Traficantului de Cultură”, la Swimathon. A mai rămas mai puţin de o lună până la cel mai mare eveniment sportiv filantropic din comunitatea bihoreană, pe care Fundația Comunitară Oradea îl organizează în 21 aprilie 2018 la Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu. Ultimii cinci ani au însemnat, pentru Swimathon Oradea, transformarea în realitate a 81 de vise, prin implicarea activă a 1.225 de înotători și peste 4.700 de susținători, care au contribuit la strângerea a 473.372 lei. Anul acesta s-au aliniat la start 23 de cauze locale. La Swimathon Oradea 2018, fiecare persoană preocupată de comunitatea în care trăiește se poate implica pentru a contribui la schimbarea în bine a orașului.