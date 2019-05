Caz socant in Bihor: un bărbat a murit incendiat în mașină

La doar cateva zile de la bataia cu pietre si furci de la Ortiteag, pe raza judetului Bihor s-a produs alt caz socant.

Surse Bihon&Jb au informat ca la finalul lunii aprilie, un barbat cu varsta putin peste 40 de ani, ar fi decedat in urma unor agresivitati morbide, dupa care ar fi fost victima unui incendiu de masina (ar fi murit incendiat in masina). Autoritatile nu au transmis, pana joi-dupa amiaza, nicio informatie in acest sens catre opinia publica.

Miercuri, la solicitarea Jb&Bihon, Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a confirmat verbal ca e o lucrare penala, cu un caz de incendiere, fara a preciza alte detalii si ca, potrivit uzantei interne, informatiile vor fi transmise dupa ce va fi consultat procurorul de caz.

Joi spre seara, procurorul Maria Cotrau, purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor a confirmat ca un barbat a decedat fiind intr-adevar vorba de incendierea unei masini in zona Cetariu. Procurorul Cotrau a declarat insa ca nu sunt suspiciuni de agresivitati si nici omor in acest caz, informatii suplimentare urmand a fi transmise vineri opiniei publice.

Bărbatul, care avea doi copii, a fost înmormântat în cursul zilei de joi, 9 mai.

Asadar este al treilea caz socant in ultimele doua saptamani, comis in Bihor, de data aceasta soldat cu deces si al treilea din ultimele doua luni.

Amintim astfel ca, la inceputul lunii martie, a fost un caz de teribilism extrem, la fel de neobisnuit pentru Oradea, consumat pe sosele, cu folosire inclusiv de arma, dar cazul, anchetat de procurori de la alt Parchet (de pe langa Judecatoria Oradea) nu a fost absolut deloc transmis opiniei publice nici pana in ziua de azi, autorii fiind copii ai unor persoane publice din Oradea, se pare inclusiv Victoras Micula.