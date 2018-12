C+C CBA, produse diverse la preţuri accesibile şi promoţii atractive

Magazinul C+C CBA se adresează atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice şi comercializează produse alimentare şi non-alimentare.

În magazin se află o gamă vastă sortimentală unde se regăsesc atât produse de la producători locali, naţionali, cât şi produse din import: branduri cunoscute la prețuri imbatabile.

C+C CBA deține şi două mărci proprii: marca CBA, care cuprinde o gamă sortimentală de peste 600 produse, incluzând produse lactate, alimentare, cât şi non-alimentare, respectiv marca Privat, care conţine, de asemenea o gamă sortimentală de peste 200 de produse alimentare şi non-alimentare.

CBA Nord Vest s-a înfiinţat în 2002. Tot atunci a lansat şi franciza. Conceptul de franciză CBA este gândit ca o alternativă viabilă pentru retailul tradiţional prin care magazinele dobândesc o imagine comună, dar îşi păstrează autoritatea managerială.

În 2013 CBA Nord Vest a lansat a doua franciză, franciza Privat, dedicat magazinelor mici și mijlocii.

Pentru a fi şi mai aproape de parteneri, în 2013 societatea a deschis primul magazin propriu tip Cash & Carry în Satu Mare. În 2015 s-a deschis al doilea magazin de acest tip în Arad, iar în 2016 s-a inagurat şi unitatea din Oradea. Magazinul din Oradea are o suprafaţă de 2.000 mp, sunt listate peste 6.000 de produse şi după doar un an şi jumătate de la deschidere are peste 800 de clienţi (societăţi) înregistraţi.

Deşi modelul de franciză, inclusiv numele sunt preluate din Ungaria, CBA Nord Vest este o firmă autohtonă, proprietarii fiind români. Ce deosebeşte C+C CBA de magazinele concurente, sunt mărcile private, care au un raport foarte bun de calitate-preţ.

Şi încă ceva. La majoritatea produselor C+C CBA practică preţuri multiple: preț per bucată, preț mai mic per bax şi preț și mai mic per palet, iar diferența dintre cele trei prețuri este una considerabilă. Deci, în concluzie, cu cât cumperi mai mult dintr-un produs, cu atât vei plăti mai puțin per bucată.

Promoţii

C+C CBA are tot timpul promoţii atractive.

Din două în două săptămâni C+C CBA are peste 50 de produse atractive stipulate în revista C+C (https://cbanordvest.ro/reviste-cash-and-carry).

De asemenea, există promoţii săptămânale (regăsibile în spaţiile amenajate pentru acestea).

Începând din luna octombrie C+C CBA are şi o promoţie lunară, dedicată în special revânzătorilor: două produse de brand la preţ special în cazul achiziţionării a minim unui bax / produs.

În octombrie am avut promoţie la cafeaua Jacobs şi praful pentru cafea Coffeeta.

În noiembrie am avut o promoţie la detergentul de vase Pur 900 ml, respectiv la berea Corona 0,355 l.

În decembrie (promoția actuală) avem ofertă atractivă la margarina Rama 250g la 2,35 Lei, respectiv Pepsi 2L la 2,99 Lei (preț cu TVA).

Advertorial! H: 149492