Ce fac deputaţii noştri? Unii sunt harnici, alţi încă se… adaptează

De la preluarea mandatelor, deputaţii bihoreni au avut la dispoziţie două luni ca să „mişte” ceva în folosul alegătorilor pe care-i reprezintă. Unii au reuşit să devină preşedinţi de comisii parlamentare, precum deputatul Biro Rozalia (născută în 1965), devenită şefa Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor. Biro este deja un parlamentar cu patru ani de activitate în Casa Poporului. Episodul „bipeda” şi ghinionul numit Traian Băsescu au împiedicat-o pe fosta viceprimăriţă de Oradea să ajungă vicepremier.

În schimb, alţi parlamentari debutanţi – precum Adelina Coste (PSD, n. 1965) şi Silviu Dehelean (USR, n. 1979) – nu s-au pricopsit cu funcţii în comisiile de specialitate. Un caz aparte este cel al deputatului Ioan Cupşa (PNL, n. 1965), căruia colegul de partid de la Brăila, Vasile Varga, i-a suflat vicepreşedinţia Comisiei juridice din partea PNL, după ce Cupşa fusese vicepreşedinte în legislatura trecută. Cupşa spune, însă, că acest aspect nu îi va influenţa munca în Parlament. Până acum, singura realizare a Rozaliei Biro în acestă legislatură este tocmai obţinerea funcţiei pomenite, deoarece la capitolul activitate pagina îi este, deocamdată, albă ca zăpada. Chit că a venit primăvara.

Judecând după demersurile postate pe site-ul Camerei Deputaţilor, cei mai activi deputaţi din noua legislatură sunt Florica Cherecheş (PNL, n. 1960), Ioan Sorin Roman (PSD, n. 1970) şi Szabo Odon (UDMR, n. 1975). La polul opus sunt debutanţii Coste şi Dehelean.

Cherecheş insistă cu profesionala

Vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, Florica Cherecheş a avut deja o serie de luări de cuvânt în plen, printre care şi declaraţia politică intitulată sugestiv „Toate popoarele au hoţii lor, dar nu toate popoarele permit hoţilor să conducă”. Se remarcă prin cele zece întrebări şi interpelări, marea majoritate adresate ministrului Educaţiei, Pavel Năstase. Deputatul Cherecheş continuă să pledeze pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic în România – o ţară într-o criză tot mai mare a meseriaşilor, dat fiind exodul masiv al românilor în străinătate şi, în paralel, distrugerea învăţământului profesional în ţară. Este cunoscut faptul că în ultimii 27 de ani, România a dat generaţii de şomeri cu diplomă de facultate. Din păcate, în goana după studii superioare şi colecţionarea de diplome universitare, societatea românească a ignorat importanţa însuşirii calificărilor în meserii tehnice, pentru care se cer studii profesionale medii, esenţiale pentru o economie funcţională.

SOS sportul şcolar!?

Vicepreşedinte al Comisiei pentru românii din afara graniţelor, pesedistul I.S. Roman are patru întrebări şi interpelări la adresa miniştrilor PSD. Într-o întrebare, Roman îi subliniază ministrei Lia Olguţa Vasilescu nedreptarea ce li se face pensionarilor români cu domiciliu sau reşedinţa în afara ţării, plecaţi să-şi ajute copiii stabiliţi acolo, prin faptul că aceştia nu beneficiază de bilete de tratament balnear. Într-o întrebată adresată ministrului Educaţiei, Pavel Năstase, Roman se arată îngrijorat de intenţia acestuia de a scoate cluburile sportive şcolare de sub tutela liceelor sportive, ce ar urma să rămâne doar cu două – trei ramuri sportive. „Cu deosebit respect, vă atrag atenţia ca această măsură ar putea fi fatală sportului juvenil”, îi scrie Roman lui Năstase, cerându-i lămuriri. O interpelare adresată ministrului Agriculturii iveşte probleme cu înscrierea ovinelor, iar în alta denunţă discriminări în sistemul militar de pensii.

Udemeristul Szabo Odon – şi el vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ – are patru luări de cuvânt în plen şi patru întrebări şi interpelări. Într-o întrebare adresată directorului ANRM, Aurel Gheorghe, Szabo îi învederează acestuia cazul Salontei, municipiul bihorean ce doreşte să exploateze resursa de apă geotermală. Din păcate, cum România şi-a concesionat resursele minerale, demersul Salontei depinde de răspunsul titularului de contract pentru perimetrul petrolier EX-4 Tulca, compania britanică Clara Petroleum Ltd. Autorităţile române stau acum după acordul britanicilor. În alte două demersuri, se vădeşte interesul UDMR pentru „restitutio in integrum”. Szabo Odon întreabă ANRP în ce stadiu se află dosarele prin care două persoane îşi cer restituirea dreptului de proprietate, în Oradea şi Salonta. În fine, el însuşi tată a cinci copii, Szabo îi solicită şi ministrei Olguţa Vasilescu o situaţie statistică a familiilor ce au copii în întreţinere.

Chifla deputatului Bogdan

Deputatul PSD Gheorghe – Dănuţ Bogdan (n. 1968) – secretarul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic – încearcă să fie activ la adresa propriului Guvern. Printr-o interpelare „servită” vicepremierei lui Dragnea, celebra Sevil Shhaideh, Bogdan denunţă faptul că Guvernul său nu condiţionează firmele micro, mici şi mijlocii să creeze X noi locuri de muncă, pentru a putea accesa proiecte europene. Însă MDRAP nu a dorit să impună un număr minim de noi locuri de muncă pentru ca o firmă sau alta să primească finanţare, tocmai pentru că o asemenea măsură ar fi contraproductivă pentru mediul economic românesc – aspect omis de către deputatul PSD.

Unul dintre cei mai activi parlamentari bihoreni în mandatul trecut, deputatul PNL Găvrilă Ghilea (n. 1957) are un început mai lejer de nou mandat. Devenit vicepreşedinte al Comisiei pentru politică economică, Ghilea apare drept co-semnatar, împreună cu câteva zeci de colegi parlamentari de Opoziţie a trei propuneri legislative. Una pentru abrogarea OUG 13 şi modificări la Codul penal şi de procedură penală, una pentru modificarea legislaţiei privind incendiile şi una privind funcţionarii publici – toate aflate acum în dezbaterea Senatului. Colegul său de partid Ioan Cupşa figurează cu două luări de cuvânt în plen, una fiind jurământul, iar cea de-a doua privind respingerea celebrei OUG 13/2017. Şi Cupşa apare ca fiind coautor a trei iniţiative legislative, împreună cu colegii săi parlamentari ai PNL şi ai celorlalte partide de Opoziţie.

Debutanţi „cuminţi”

Adelina Coste PSD (n. 1965) figurează cu o singură luare de cuvânt, la depunerea jurământului. Este membră în Comisia pentru politică externă şi cea pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Silviu Dehelean (n. 1979), membru în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nu apare deocamdată cu niciun demers realizat în nume personal. A semnat o moţiune de cenzură a Opoziţiei şi o propunere legislativă a parlamentarilor Opoziţiei, privind modificarea Legii Educaţiei.

Vom reveni cu activitatea celor patru senatori de Bihor: ministrul Florian Bodog (PSD), Cornel Popa (PNL), Cseke Attila şi Derzsi Akos (UDMR).