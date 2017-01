Ce spun politicienii despre lege și ce zice legea scrisă în realitate

Florin Iordache declara luni în cadrul ședinței publice că legile „nu se adresează criminalilor, violatorilor, fapte de corupţie, recuperarea prejudiciului”.

Cu câteva zile în urmă, Nicoleta Popescu, Avocata Asociației Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) explica faptul că nu este nicio urgență în privința penitenciarelor și că legea privind grațierea „nu excede niciun tip de infracțiune”. Astfel contrazice afirmațiile făcute Liviu Dragnea zilele trecute, cât și cea făcută de Florin Iordache în cursul ședinței de luni.

Nu avem cele mai aglomerate penitenciare

Conform datelor Consiliului Europei aduse în discuție de avocata APADOR-CH, „nu avem cele mai aglomerate penitenciare din Europa (…) Cel mai supraaglomerat este cel al Ungariei, 148%. Franța are o supraaglomerare de 113%. România are o supraaglomerare de 103%. Prin urmare, în niciun caz, dacă ne uităm la aceste date nu reprezintă o urgență (…) În poziția APADOR-CH care a fost trimisă Ministerului Justiției în termenul legal, după ce au fost făcute publice aceste ordonanțe, am expus foarte clar că această ordonanță a fot redactată într-un mod extrem de grăbit și neglijent”, a declarat avocata. Aceasta mai menționează că în Articolul 3, aliniatul 4, care pune problema de grațierea parțială, „nu excede nici un tip de infracțiune”.

Astfel spus, textul de lege contrazice afirmațiile făcute de Liviu Dragnea și Florin Iordache.