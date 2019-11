Ce vrea Bolojan de la guvernul PNL

Primarul Ilie Bolojan îi transmite premierului Ludovic Orban că Alianța Vestului, formată din primarii liberali de Arad, Oradea, Cluj și Timișoara „nu are efecte reale dacă nu există o conectare reală”. Adică autostrăzi și trenuri care să lege acești poli de dezvoltare. Trenuri nu de mare viteză, ci „cu viteză normală”, una adecvată secolului XXI, arată Bolojan. Cât privește electrificarea și modernizarea liniilor de cale ferată, Bolojan avertizează că „deși sunt peste 450 de milioane de euro la dispoziție”, există riscul major ca banii europeni să se piardă.

În privința autostrăzii spre Cluj, dincolo de miniautostrada executată de Trameco, în Bihor lucrurile se tărăgănează, iar în Sălaj nu s-a făcut nimic. Iar drumul expres cu patru benzi, spre Arad, este deocamdată în faza primelor demersuri birocratice. O altă prioritate pentru județul Bihor o reprezintă și centurile ocolitoare de pe DN-uri, de la Aleșd, Beiuș-Ștei și Săcueni, pentru a fi eliminate „dopurile” din trafic. Guvernele PSD le trecuse la index și pe acestea.

„Este necesar un sprijin pentru Aeroportul Oradea prin compania Tarom, ca să existe aeronave cu capacitate mai mare pe Oradea, pentru pasageri și pentru un preț mai mic al biletelor”, îi transmite Bolojan colegului Orban, din fruntea Guvernului PNL.

Cât privește PNDL, Bolojan vede continuarea programului, dar nu cu grădinițe construite „acolo unde sunt sub 5–10 nașteri pe an. Sau canalizare cu doar 70–80 de branșări, din 700–800 de case”.

Bolojan are idei și pentru domeniul sanitar, în ciuda crizei prelungite de la Spitalul Municipal, pe care-l are sub tutelă: „Dorim o politică bună în sănătate, care să permită unui medic cu mai multe operații decât altul cu același grad și aceeași vechime să fie plătit mai bine. Să fie stimulată performanța”, cere liderul PNL Bihor.

„Sper că deși este o formă de tranziție către guvernul ales, acest guvern va răspunde și priorităților județului Bihor”, afirmă Bolojan. Altfel, prudent, acesta evită să facă orice tip de considerații pe tema accesului în Schengen, în ciuda realităților pe care bihorenii le constată pe pielea lor, la vamă. Și aceasta este o promisiune a PNL, din campania de astă-primăvară.