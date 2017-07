Cea mai faimoasă înghețată italiană – Antica Gelateria del Corso, acum și în Oradea

In cadrul acestui eveniment a avut loc lasarea oficiala a Antica Gelateria del Corso, cea mai faimoasa inghetata italiana.

Cu o tradie mai veche decat cea a Republicii Italiene, istoria Antica Gelateria del Corso incepe acum 116 ani, in orasul Parma, unde un maestru cofetar obisnuia sa pregateasca in fiecare zi specialitati italiene de inghetata. Aventura celebrului brand italian continua si pe taram romanesc. Antica Gelateria del Corso este adusa si distribuita in Oradea de catre Aqua Love SRL.

Incepand din aceasta vara, aromele celebrei gelaterii Antica Gelateria del Corso pot fi savurate in Oradea in cele mai selecte restaurante, precum si in restaurante cu specific italian, cum ar fi: Corsarul, Vinotera, Club Art, La Papa, Lotus Mall, Via 29, Lotus Trade, Allegria si altele.



De asemenea, toate aromele noastre pot fi savurate si in Parcul 1 Decembrie, la caruciorul de inghetata situat langa statuia Ostasului Necunoscut, din centrul parcului.

Aromele pe care le gasiti la noi sunt:

Limone

Stracciatella

Vanilie

Fistic

Pepene

Capsuni

Tiramisu

Alune

Panna

Iaurt si fructe de padure

Fondant de ciocolata

Crema de lamaie

Kit kat

Gran malaga

Mango

Ciocolata cu menta

Smarties

Se pot face si comenzi la domiciliu sau pentru orice eveniment, la adresa de email comenzi@aqualove.ro si la numarul 0771 103 344.

Comanda minima este de 1.25 kg cu livrare gratuita in Oradea.

Comenzile se efectueaza cu minim o zi inainte.

Toate aromele contin ingrediente 100% naturale si bucati de fructe, ceea ce le face potrivite pentru toata familia.

Ne puteti gasi pe adresa de facebook si pe pagina noastra www.aqualove.ro.

