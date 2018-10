„Cea mai frumoasă performanţă” | George Puşcaş este golgheterul all-time al naţionalei de tineret

George Puşcaş, atacantul născut în Marghita, originar din Balc, şi-a pus amprenta cu cele 7 goluri marcate la calificarea tricolorilor.

„Nouarul” veritabil de 22 de ani a încheiat sesiunea de calificări cu o „dublă” cu capul marţi seara, cu Liechtenstein, scor 4-0, în faţa a 12.000 de spectatori frenetici prezenţi pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti.

A sărbătorit calificarea împreună cu colegii, mândru să poarte steagul tricolor, făcându-i mândri şi pe bihoreni, care l-au urmărit din faţa televizoarelor. „Mai mult de atât n-ai ce să-ți dorești. Cred că este cea mai frumoasă performanță pentru mine. Ne bucurăm foarte mult că am văzut o mulțime de oameni fericiți. Niciodată n-am jucat în România cu atâția oameni în tribune, câţi au fost la Cluj sau Ploieşti”, a spus la final George, care a demonstrat încă o dată că este unul dintre liderii grupului antrenat de Mirel Rădoi.

Amintiri din copilărie

Bihorenii l-au văzut prea puţin la lucru pe George Puşcaş. Atacantul a început fotbalul la Viitorul Marghita sub îndrumarea lui Lucian Rulea, după care a făcut pasul la CF Liberty. „George a început fotbalul la Viitorul Marghita. De la început a fost un copil foarte muncitor, un copil cuminte, plus că l-a ajutat şi talentul. A debutat ca mijlocaş, dar ulterior a trecut atacant. La noi a stat patru-cinci luni, după care a trecut la Liberty, unde a avut condiţiile necesare să progreseze. Marţi seara am fost mândru când am văzut că marchează pentru România şi că se califică la Campionatul European”, povesteşte Lucian Rulea.

În 2012 a făcut pasul la FC Bihor Oradea, unde Gheorghe Ghiţ l-a debutat la 16 ani în Liga 2, într-un meci cu CS Mioveni. „M-a impresionat atât la Liberty, cât şi la FC Bihor, cu lovitura lui de cap şi dorinţa de a izbândi. Ambiţios, combativ, a arătat de mic dorinţă de a progresa, de a se autodepăşi. Am fost fericit când i-am văzut realizările la tineret. Sunt convins că va contiuua să urce şi va deveni un atacant important al naţionalei României”, spune antrenorul Gheorghe Ghiţ. Primul gol în Liga 2 l-a marcat contra lui FC Argeş Piteşti, după care a făcut pasul spre Inter Milano, ghidat de agentul FIFA Cătălin Sărmăşan, cel cu care se consultă George atunci când face un pas în carieră. De ieri, Puşcaş a revenit la US Palermo, unde îşi doreşte să se impună şi să devină un atacant de temut.