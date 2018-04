Cea mai frumoasă prințesă e orădeancă

Cele trei modele de la Şcoala de prinţi şi prinţese Gift of Beauty din Oradea au reprezentat cu mândrie România în cadrul concursului „Best Princess of the World”. Una dintre micile modele obţinând marele premiu.

Concursul a avut loc în perioada 11-17 aprilie în Batumi, Georgia. 25 de concurenţi din diferite ţări printre care: Thailanda, Mongolia, Kazakstan, Rusia, etc au încercat să demonstreze că sunt cei mai buni în ceea ce fac. După numeroase şi solicitante probe s-a făcut departajarea. Astfel, pe lângă prezentări de modă micile modele au participat la proba de talent, costume naţionale, proiecte sociale, ecologice sau caritabile, dar şi interviu cu juriul.

„Aceste mici modele sunt o mândrie nu numai pentru mine, dar pentru întreaga ţară. Au reprezentat cu mândrie România, au muncit enorm şi acest lucru s-a reflectat ulterior în titlurile primite”, spune Denisa Hodişan, modelul orădean care le pregăteştele pe micile prinţese.

Experienţe de neuitat

Carla Negruţ, câştigătoarea titlului de „Best Princess of the World 2018” şi „Best Fashion Princess” ne-a povestit prin ce momente impresionante a trecut.

„Pentru mine a fost prima experienţă grozavă, în care am întâlnit o grămadă de oameni necunoscuţi şi culmea, cu care m-am împrietenit apoi. De exemplu, la categoria mea de vârstă era o fată foarte frumoasa din Georgia, o chema Lika şi eu am simţit-o ca pe o potenţială rivală, dar se pare că eu am fost mai bună ca şi ea şi am câştigat. Încă nu îmi vine să cred. Cu alţi copii am interacţionat foarte bine, iar cu alţii nu am putut pentru că nu vorbeau limba engleză”, ne-a spus Carla.

Fetele au avut multe de învăţat şi de la celelalte concurente aşa cum spune şi câştigătoarea marelui premiu, care a fost impulsionată de o fetiţă de 7 ani din Thailanda, cu o ţinută impecabilă şi cu un zâmbet molipsitor.

Spirit de învingătoare

Spirtitul de competiţie şi fairplay-ul, dar şi cum este să fii în postura de învingător şi învins şi cum să le tratezi pe ambele sunt lecţii învaţate de micile modele, lecţii pe care orice copil al trebui să le înveţe. Abilitatea de a câştiga şi de a pierde într-un mod elegant sunt două calităţi esenţiale pe care le invaţă copii din aceste compeţii.

„În timpul finalei, aproape toţi concurenţii au fost strigaţi pe scenă, numai eu nu îmi mai auzeam numele. Aşteptarea a durat aproape 20 de minute şi când nu mai aveam nicio speranţă, mi-am auzit numele. În acel moment eu nici măcar nu am înţeles ce se întâmplă. Mi-au pus panglica şi coroana pe cap, am primit un trofeu şi o diplomă şi abia după ce a urcat pe scenă Denisa-antrenoarea mea, am înţeles că sunt câştigatoarea marelui premiu. Am simţit că mă prăbuşesc şi că îmi vine să plâng. Dar eu niciodată, niciodată nu plâng în public”, îşi aminteşte Carla, fetiţa care la doar 9 ani a devenit Best Princess of the World.

Titluri importante au fost câştigate şi de Vanesa Pantiş. Aceasta se poate mândru cu titlul de Best National Costume şi Best Top Model, Winner Europe.

Miriam Horj de doar 6 ani a făcut şi ea o impresie bună juraţilor.