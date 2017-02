Este campion olimpic, multiplu campion mondial şi european. Din extraordinara sa panoplie sa de trofee nu lipseşte nici trofeul LEN Euro Cup, cucerit în ediţia 2009/2010 cu echipa Cattaro. Gojko Pjetlovic afirmă că îşi doreşte foarte mult să repete această performanţă şi cu actuala sa formaţie, CSM Digi. „Eu am mai câştigat LEN Euro Cup în anul 2010. Îmi doresc foarte mult să cucerim şi acum acest trofeu, nu atât pentru mine personal, ci mai mult pentru coechipierii mei, pentru că majoritatea dintre ei se află la prima lor finală. Pentru mine această calificare în finală reprezintă cel mai frumos moment de când sunt la Oradea. Ar fi extraordinar să câştigăm şi finala”, a declarat Gojko Pjetlovic.

„N-am avut emoţii la penalty-uri”

Eroul echipei CSM Digi în semifinala cu Verona, portarul Gojko Pjetlovic a oferit detalii despre teribila partidă. „A fost un meci foarte greu, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic. Noi am dat sută la sută din noi şi cred că ne-am dorit mai mult calificarea. La noi, apărarea a mers foarte bine, am primit doar trei goluri în timpul meciului, ceea ce este foarte bine. Sper să continuăm la fel şi în finală. Va fi dificil, pentru că Ferencváros este o echipă mai bună şi mai scumpă decât noi, dar am văzut şi alte formaţii mai mari care au fost învinse”, a declarat Pjetlovic.

Portarul orădean afirmă că nu a avut deloc emoţii la penalty-urile de departajare. „Am exersat poate un milion de penalty-uri în viaţa mea şi nu am avut emoţii, niciun fel de tensiune, n-am tremurat deloc. Mi-am zis: relexează-te, fă ceea ce ai făcut de atîtea ori la antrenamente! Nu a fost nimic extraordinar, am reuşit să apăr ultimele două lovituri şi aşa ne-am calificat”, a explicat Gojko Pjetlovic.

Oradea este „piază rea” pentru echipele italiene

CSM Digi a eliminat nu mai puţin de două echipe italiene în actuala ediţie a LEN Euro Cup, pe Canottieri Napoli şi pe SM Verona. Aceste rezultate sunt cel puţin surprinzătoare, din moment ce campionatul italian este net superior celui românesc. Echipa noastră le-a mai dat de furcă de altfel formaţiilor peninsulare de-a lungul anilor, eliminând în alte ediţii pe Posillipo Napoli sau pe Rari Nantes Florentia.