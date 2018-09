Cel mai tânăr artist la Makeup Forum

Antonia Lestyan şi-a propus să reînvie culorile de pe feţele femeilor la unul dintre cele mai mari evenimente dedicate industriei beauty din ţară. Timp de patru zile, din 27 până în 30 septembrie, profesioniştii din industria de makeup, dar şi pasionaţii de frumos, alături de formatori, traineri şi vizitatori, se vor reuni la Romexpo, la prima ediţie a Makeup Forum.

„Este încă un vis împlinit. Am îndrăznit să folosesc din nou cuvântul vis și știți de ce? Pentru că pe zi ce trece îmi dau seama cât de mult se schimbă lucrurile, cât de mult mă schimb eu însămi…S-au împlinit deja patru ani de când am ales să devin makeup artist și sunt mai mult decât fericită că, de fiecare dată când am avut oportunitatea de a bifa un eveniment important, am fost și aici, să îl împărtășesc cu voi – emoții, experiențe, lecții învățate. Acum? Emoțiile sunt tot mai mari…Este deja al treilea eveniment la care voi participa și, de aceast dată, cel mai mare din țară”, a mărturisit Antonia.

Artă

În urmă cu un an, ea a susținut primul său seminar la Oradea, la Beauty Focus, iar în primăvara acestui an a urcat pe scena Cosmobeauty, la București. Şi de această dată, tânăra îşi va pune geanta de makeup pe umăr și va zbura, din nou, spre capitală, cu același scop: să vorbească despre artă, despre cum orice makeup artist trebuie să aibă curaj să se joace cu texturi și culori, astfel încât să creeze ceva unic.

„Machiajul în sine este o creație ce ne poartă amprenta, în care investim energie, imaginație, pasiune, sentimente și mi se pare esențial să înțelegem că toate acestea se află dincolo de barierele lookurilor obișnuite pe care le realizăm în salon”, a mai adăugat Antonia Lestyan.

Prezentarea orădencei la Forum – „The Colour Resurrection”, stă sub semnul revenirii, la viaţă, la frumos, la culoare. Aceasta pentru că – în viziunea sa, fiecare culoare așezată frumos din pensulă transmite ceva, iar pentru ea asta înseamnă cu adevărat artă.