Centenarul Filmului Românesc la Oradea

Caravana celor 100 de filme, inițiată de către două asociații, ARTIS din Iaşi și Asociația Obștească „MIA” (Protecția și Dezvoltarea Mediului Audiovizual Informațional) din Chișinău, va fi inclusă în programul Festivalului Oradea Summer Film.

Începând de vineri şi până duminică, 3-5 august, Centenarul Filmului Românesc va fi vedeta Parcului Cetăţii Oradea unde, începând de la ora 21:00, vor fi proiectate trei filme românești. Invitații speciali sunt și consultanții proiectului: criticul de film Irina-Margareta Nistor și actrița Ileana Popovici. Discuțiile sunt moderate de echipa Artis Iași, coordonată de managerul de proiect pe zona România, Andrei Giurgia.

„La Oradea am găsit o deschidere interesantă către filmul românesc, din primul moment în care am făcut propunerea. Ne bucurăm ca, după ce am făcut lansarea oficială de care filmul «Reconstituirea» n-a avut parte la vremea lui, să putem realiza a treia gală pentru acest film. De când am realizat racordul cu acest film la Serile Filmului Românesc la Iași, acum trei ani, nu l-am mai lăsat, pentru că avem de-a face cu o bijuterie filmică, semnată de cel care a fost Lucian Pintilie”, spune în comunicatul de presă Andrei Giurgia, manager proiect România.