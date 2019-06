Centrul de pregătire eduTrust, cursuri si pe timpul verii

„Initial, nu ne-am propus sa avem si vara activitate. Apoi, insa, am vazut ca perioada verii reprezinta pentru foarte multi cursanti o sansa unica de a recupera materia, de a elimina lacunele si de a se pregati pentru noul an. Spre exemplu, elevii care termina clasa a 7-a (si nu numai) au ocazia sa recapituleze tot ce au invatat in anii anteriori si sa parcurga materia in avans. Avem un program special in acest sens in perioada verii. Astfel, elevii au o abordare emotionala functionala si sanatoasa a examenului si a momentelor de presiune din timpul anului. Punem mare accent pe echilibrul emotional”, declara Anca Apolzan, coordonatorul centrului EDU TRUST.

Cum a inceput totul

„Ca psiholog, mi-am dorit intotdeauna sa lucrez cu parintii, sa ofer sprijin acestora in procesul educational al copiilor. Consider ca noi, ca parinti, avem nevoie de dezvoltare continua in educatia copiilor. Am descoperit ca cea mai de pret avere a parintilor sunt copiii si ca daca relatia din mediul familial este una sanatoasa, sansele acelor copii cresc enorm. Solicitarile curiculare ocupa extrem de mult timp si creaza adesea stres parintilor si copiilor, starnind tensiune in familii. Ne-am dorit un loc in care atat cursantii, cat si parintii lor, sa gaseasca sprijinul de care au nevoie in ce priveste educatia. Ne-am dorit un altfel de mediu pentru profesori, un mediu in care accentul sa cada pe relatia cursant – profesor si pe metoda de invatare”, marturiseste Anca Apolzan.

Echipa EDU TRUST

Echipa este formată din personal profesionist dedicat să asigure un program optim și personalizat pentru fiecare cursant.

Membrii echipei sunt implicati si atenti la obiectivele elevilor lor si la atingerea succesului. Profesorii au o relatie de atasament fata de elevii lor. Acestia stau cu emotii si expectante in seara dinaintea testelor si tezelor scolare. Pentru noi, este esential atat confortul cursantilor si al parintilor, cat si cel al profesorilor si al colegilor nostri, astfel incat fiecare sa isi poata exprima liber ideile si opiniile.

Clientii eduTrust

Principiul nostru este sa lucram atat cu elevi care au rezultate scolare foarte bune, cat si cu elevi care au nevoie de crestere (semnificativa). „Cred ca elevii au nevoie de explicatii, sprijin, rabdare si apreciere. Asadar, avem si elevi cu 10 pe linie, avem si elevi care au venit la noi cu corigente si care acum au rezultate bune, au incredere in ei, au curaj si au prins drag de materia pe care o <urau>. Suntem mandri de ei si avem satisfactie pentru succesul fiecarui cursant in parte”, precizeaza Anca Apolzan.

Cursurile eduTrust

Avem cursuri de matematica, limba romana, engleza si germana pentru elevi, studenti si adulti, fizica, chimie, informatica. In lulie 2019 incepem curs de informatica C++ pentru elevii de liceu, curs de programare Python si Curs de informatica pentru elevii de gimnaziu (http://www.edutrust.ro/ro/cursuri-specializate.html). Acest program se continua si in perioada verii. Avantajul cursurilor in timpul verii, din experienta noastra, este ca nici elevii si nici parintii nu resimt presiune. Acestia au un start mult mai bun in urmatorul an scolar, fiind mai increzatori in propria capacitate.

Rezultate

Unul dintre obiectivele noastre majore este sa vedem cum cursantii eduTrust ajung sa aiba incredere in ei, au experiente pozitive in procesul de invatare acasa si la scoala, prind curaj si devin independenti in invatare. Acestia invata sa caute singuri informatii si devin, treptat, dornici sa cunoasca mai mult, pentru ca au vazut ca pot. Desigur, atingerea obiectivelor personale cu privire la examene si provocarile scolare este o conditie de baza pentru noi.

Experientele elevilor si ale parintilor cu eduTrust sunt un alt mod de a cuantifica rezultatele.

Testimoniale

Mama cursant clasa a 8-a: “Multumim eduTrust pentru profesionalismul de care da dovadă în sprijinul educațional și emoțional al copiilor noștri. Personal, apreciez faptul că cadrele profesorii, pe lîngă faptul că ajuta copii în înțelegerea materiei, investesc timp in a-i învăța și ajuta să treacă peste barierele emoționale. Recomandam cu încredere tuturor părinților centrul eduTrust. Multumim”

Tata cursant clasa a 8-a: “Consider ca pregătirea copilului meu a fost binevenită. Pe lângă faptul că nivelul de pregătire i-a crescut, a înțeles că școala se poate face și altfel, cu profesori care pot fi apropiați de copii, care îi înțeleg pe copii și mai ales cu profesori care îi tratează pe copii ca pe egalul lor. Pot afirma că relația cu Edu Trust a fost foarte bună și o recomand cu plăcere și altor persoane.”

Mama cursant clasa a 6-a: “Pentru mine ca parinte, a fost ceva nou, o abordare noua, de care am ramas pozitiv impresionata!..nivelul copilului este net superior fata de ce asteptam eu de la el! Multumesc!” Cursantil clasa a 6—: “Invat foarte multe, imi plac profesorii(mai ales de engleza), merg cu drag.”

Mama cursant clasa a 5-a: “Numai cuvinte de laudă. Rezultatele și performanța obținută se datorează, în mare parte, dumneavoastră, care ne-ati sprijinit și netezit drumul către tainele matematicii. Ați fost deschiși către toate dorintele noastre și, cel mai important, elevul vine cu drag la dumneavoastră. Bravo, eduTrust! Recomand cu drag, oricând și oricui, să apeleze la echipa eduTrust, oameni de suflet și profesioniști.”

Mama cursant clasa a 8-a: “Am un copil despre care credeam ca nu poate avea evolutie mai ales in matematica. Tin sa va multumesc pentru efortul depus pentru copilul meu deoarece vad ca a prins incredere in ea. Poate nu este atuul ei matematica, dar placerea cu care vine spre voi pe mine ma bucura, desi ma intristeaza ca timpul pana la examen e putin si eu ar fi trebuit sa iau decizia de inscriere mai devreme, deoarece cred ca ar fi dat randament bun. Eu as recomanda oricui cu incredere eduTrust deoarece copilul meu e foarte multumit.Va multumesc!”

Cursant clasa a 8-a: “Eu cred ca m-au ajutat enorm orele in particular pe care le-am luat la eduTrust si cred ca am progresat mult si la scoala, dar si profesorii au avut un mare rol in asta.”

Cursant clasa a 6-a: “Sunt multumit ca am mai multa incredere in mine. Da, vreau sa merg mai departe.”

