„Cesar de România”, lecţii de dresaj pozitiv la Oradea

Cu toţii am văzut documentarul care prezintă problemele reale cu care se confruntă proprietarii de câini din diverse colțuri ale lumii. Şi pe Cesar Millan care, cu ajutorul cunoașterii remarcabile a psihologiei canine, le găsește soluţii pentru ca om şi cîine să devină parteneri. .

Un etolog, un instructor dresor, un pshiholog uman, un medic veterinar şi un groomer. O echipă de o amplitudine mare, cu „paleta” largă de planuri de acțiune, pe mai multe „fronturi” e gata să demonstreze că dresajul poate fi distractiv. Oradea este oraş pilot pentru un workshop dedicat metodelor de dresaj pozitiv. În cadrul evenimentului care are loc pe 18 noiembrie la Hotel Iris, această echipă de specialişti va pune accentul pe practică și rezolvarea concretă a problemei fiecărui participant. Evenimentul este destinat câinilor de companie.

„Acțiunea aceasta vine ca urmare a faptului că cei din echipa noastră – Vlad Vancia – etolog, corespondent al psihologului, dar varianta, pentru căței. Flavius Buru – instructor dresor și eu Selefon Robert – instructor dresor, am considerat că putem da o mâna de ajutor prin prisma experienței și studiilor noastre oamenilor care au acasă câini de companie și întâmpină tot felul de probleme și provocări în conviețuirea cu acești prieteni. Din echipa noastră mai face parte și un psiholog, uman, Sonia Teodora Neamț un doctor veterinar – Noemi Kiss un groomer -care se ocupa de întreținerea și toaletajul cățeilor – Paula Buru. Am format o echipa extinsă formată din oameni care pot într-adevăr da sfaturi fiecare pe domeniul său, căci educația și dresajul câinilor – ca să aibă rezultate foarte bune – trebuie văzut că un complex de măsuri și planuri pe care să acționăm – dresaj, comportament canin, întreținere, stare de sănătate și chiar o coordonată foarte importantă pe care câteodată tindem să nu o percepem așa cum trebuie – coordonată umană – adică noi, că și proprietari de câini, cu tot cu trăirile, emoțiile și acțiunile noastre”, explică instructorul de dresaj Selefon Robert.



Ineditul acţiunii grupului de specialişti este „amplitudinea” echipei și “paleta” largă de planuri de acțiune, pe mai multe „fronturi”. „Această abordare mie mi se pare absolut normală, dacă vrem sa avem rezultate semnificative și mulțumire”, spune Selefon Robert.

Participanţii la seminarul susţinut la oradea mai are în portofoliu doua seminarii de trei zile la Timișoara și Cluj, susţinute tot în sprijinul proprietarilor câinilor de companie, seminarii care au avut atât parte teoretica, cât și practică. „Am observat că oamenii sunt mai interesați de partea practică, deși e clar că nu putem ignora teoria și atunci am hotărât să avem o abordare «pilot» de o zi în care să punem accentul pe mai multă practică și rezolvare concretă a problemei fiecărui participant. Oradea va fi primul oraș din țară unde vom aplica aceasta nouă abordare – va fi un antrenament bun pentru viitor căci știu că aici sunt mulţi iubitori de câini care vor să se educe și acest lucru îl vom aplica la anul în țară, la București, Constanța, Cluj și Timișoara.

Dresajul poate fi distractiv!

Vom aborda dresajul «pozitiv» prin care câinelui ii face plăcere să lucreze alaturi de tine, vom arăta concret ce sa faci să îți dresezi câinele și tu poți alege dintr-o gamă largă de abordări cum vei merge mai departe cu dresajul fiind sigur că vei obține rezultate concrete și câinelui îi va place asta.Vor fi o mulțime de jocuri constructive, educative, jucării care să ne ajute să le facem viața mai bună câinilor și vrem să aducem în față un concept relativ nou in România, dar care de ani buni de zile se practică în alte țări și anume – «Dog Enrichment» – adică exact cum am zis – să îi faci viața mai bună câinelui și vei vedea că ți-o faci implicit ție. Câinele nu va mai fi poate o «povară», ci chiar un partener care la rândul lui îti face viața mai bună”, spune Selefon Robert. În România numărul câinilor de companie e în creşte continuă ceea ce pe instructorul dresor îl bucură enorm, „căci oamenii își doresc sa aibă un suflet aproape cu care să împartă tot”. „Deşi toată lumea e bine intenționată, inițial foarte mulţi simt mai târziu că acel cățel e că o povară și încearcă să rezolve problemele cum cred ei de cuviință, de multe ori citind și ascultând sfaturi de pe internet. Sunt de acord, dar ar trebui trecute un pic prin filtrul rațiunii și ar trebui să nu aplice anumite metode dacă ei consideră că nu îi avantajează pe ei sau cățeii lor. De multe ori cu forța și exclusiv cu pedepsirea ! Noi asta ne-am propus și asta e misiunea noastră la nivel național : să le arătăm oamenilor și o alternativă plăcută tuturor cu rezultate și care să nu te facă să te simți vinovat pentru ce ai făcut cățelului tău în numele educației și dresajului. Fiindcă ” Dresajul poate fi distractiv !”

Selefon Robert este proprietarul Dog Câmp, cel mai mare și modern centru de dresaj și pensiune canina din Timișoara, și poate din vestul țării. Robert are acasă 7 câini: Golden Retriever, Ciobanesc belgian, Jack Russell Terrier, și doi căței adoptați. El lucrează cu câinii la nivel profesional din anul 2000 fiind atestat instructor dresor A.C.H.R. Selefon Robert a fost implicat activ și a făcut parte din multe proiecte care implica cățeii, câini de terapie. A avut un parteneriat de doi ani cu un centru de copii cu tulburări în spectrul autismului, cu câini de salvare- căutare de sub dărâmături- Robert este voluntar la formațiunea SALVO din Timișoara, implicat în proiecte de reabilitare a câinilor fără stăpâni în vederea adopției.Selefon Robert a avut și are câini utilitari folosiți în structurile de “law enforcement” din țară , adică: detecție explozibil, patrulare, intervenție.

„Sistemul de funcționare a pensiunii mele este unic în România, un lucru de care sunt mândru – și anume, faptul că toți câinii care sunt acolo la dresaj, pensiune, reabilitare când ies la joacă o fac toți odată și se distrează cu toții în gașcă. În medie sunt 20 de câini la Dog Camp și vreau să vă asigur că e foarte distractiv pentru ei să își petreacă timpul împreună. Eu sunt atent la ei tot timpul că să mă asigur că sunt fair – play unii cu alții și nu se isce conflicte. Poate de aia vine mi se spune «Cesar de România» – din cauza faptului că toți câinii se joacă, socializează și învață foarte multe unii de la alții !”, explică Selefon Robert.