Chef Adrian Hădean s-a retras din Meatic Oradea

Restaurantul Meatic a fost deschis în mai 2017 pe Delavrancea 3 și a devenit, încă de la înființare, un adevărat reper pentru industria horeca din vestul țării. Motivele rămân private, însă planurile de viitor sunt deja conturate și se anunță de mare impact pentru ospitalitatea românească.

În singurul mesaj public cu privire la părăsirea afacerii, Adrian Hădean declară: „Unele lucruri țin mai mult, altele mai puțin, și cu siguranță fiecare acțiune a noastră are un timp în care se manifestă plenar, apoi, din varii motive, se stinge și rămâne în ecouri până o înghite timpul cu totul. Întocmai e și cazul proiectului Meatic de la Oradea, în care am pus cantități enorme de energie din mai 2017 până azi, când am decis să opresc acest flux de energie plecat dinspre mine către o întreprindere a cărei miză n-o mai văd”.

Cu onestitatea și respectu-i caracteristic, Adrian Hădean refuză să detalieze contextul care a dus la această decizie.