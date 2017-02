Cheltuieli insuportabile cu personalul, la Consiliul Judeţean

Consiliul Judeţean Bihor este pus pe jar de o decizie a Curţii Constituţionale, ce dă frâu liber măririlor salariale consistente în sectorul bugetar. Decizia CCR nr. 794 din decembrie 2016 cere, practic, alinierea salariilor angajaţilor din sectorul public la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică. Urmarea: posibile reduceri ale investiţiilor din Oradea şi judeţ sau reduceri de 15 – 20% ale cheltuielilor cu personalul angajat la Consiliul Judeţean.

În condiţiile în care, oricum, Guvernul a generat creşterea salariilor bugetarilor cu 20%, de la 1 februarie, punerea în aplicare a Deciziei CCR 794/2016 ar aduce măriri suplimentare cu încă 35-40% din salarii. Şi nu doar la Consiliul Judeţean Bihor, ci în tot sectorul public din România! Vicepreşedintele Traian Bodea informează că CJ Bihor a cerut deja puncte de vedere privind modalitatea de aplicare a Deciziei CCR la Ministerul Muncii şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. „În urma răspunsului pe care îl vom primi, vom decide ce este de făcut”, afirmă Bodea. Potrivit acestuia, în urma deciziei instanţei constituţionale „s-a creat un haos la nivel naţional”. „Sunt judeţe care au pus-o deja în aplicare. De exemplu, Clujul ar vrea deja s-o pună în aplicare, din câte am înţeles”, precizează vicele de la Judeţ.

La Oradea, ca la Iaşi

„În urma acestei Decizii a CCR, salariile angajaţilor din sectorul public se raportează la salariul cel mai mare din ţară, pe fiecare grilă”, subliniază Bodea. Chiar dacă Decizia CCR nu este o lege propriu-zisă, aceasta dă cale unor victorii în instanţă, în eventualitatea unor acţiuni judecătoreşti ale bugetarilor împotriva propriilor angajatori, pentru obţinerea unor salarii mai mari. Aceasta până când Decizia CCR va fi însuşită de legiuitor prin modificarea legislaţiei în vigoare.

CCR stabileşte că personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică. Prin urmare, Curtea a stabilit ca neconstituţional articolul din OUG 43/2016, prin care nivelul maxim al salariului era raportat doar la aceeaşi instituţie, nicidecum la aceeaşi categorie profesională. În plus, CCR a stabilit ca neconstituţională şi prevederea introdusă prin OUG 20/2016, prin care drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti nu erau luate în calcul. Aşadar, bunăoară, dacă un angajat al Consiliului Judeţean Bihor are un salariu cu câteva sute de lei mai mic decât omologul său din Consiliul Judeţean Iaşi sau de oriunde altundeva din ţară, salariul bihoreanului va trebui aliniat cu salariul maxim al bugetarului român care are încadrare şi atribuţii similare. Ceea ce va presupune un impact bugetar la nivel naţional de câteva miliarde de lei noi!

Urmează concedieri colective?

Astfel stând lucrurile, la Consiliul Judeţean se pune problema reducerii proiectelor de investiţii sau a cheltuielilor cu personalul. Cum vicele Bodea crede că este esenţială continuarea investiţiilor pe drumurile judeţene şi la Aeroportul Oradea, unde se doreşte realizarea unui nou terminal de pasageri, singura soluţie ar fi reducerea cheltuielilor de personal. „Dacă vom fi nevoiţi să punem în aplicare decizia CCR, va trebui să vedem cum vom opera reduceri ale cheltuielilor de personal. Nu excludem chiar o reducere a personalului, dacă vom avea salarii mai mari cu 50 – 60%, şi atunci vom avea pretenţii mai mari de la cei care rămân”, prefigurează Bodea.

În aparatul propriu al Consiliului Judeţean Bihor lucrează acum 171 de angajaţi, funcţionari publici şi personal contractual. Aceştia din urmă nu au statut de funcţionar public, dar beneficiază, la rându-le, de măririle salariale. După mărirea salariilor cu 20%, la Consiliul Judeţean un consilier grad I are 2.653 de lei salariu de încadrare (cu sporuri incluse), un consilier gradul II are 2.245 de lei, iar un debutant 1.500 – 1.600 de lei. Personalul contractual are salarii uşor mai mari decât funcţionarii publici din CJ Bihor, potrivit celor transmise de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor.