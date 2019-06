Chen Ching-Jung pictează „liniştea din sufletul său”

În cea de a doua zi a festivalului de anvergură internaţională, European Music Open ediţia a IV-a, s-a înscris şi vernisajul expoziţiei artistului plastic taiwanez Chen Ching-Jung, „The silence of my interior” („Liniștea sufletului meu”). Sala mare de expoziţii a Muzeului Ţării Cirşurilor s-a umplut de publicul dornic de a vedea lucrările profesorului taiwanez dar şi pentru a asculta concertul susţinut de Cvartetul Filarmonicii Eso – Taipei, împreună cu tenorul Tseng Hung-Yu şi pianista Kuo Ya-Feng din Taiwan. Prezenţi la vernisaj au fost şi reprezentanţi ai culturii şi misiunilor diplomatice din Taiwan, Slovacia şi Germania.

Artistul plastic taiwanez Chen Ching-Jung are peste 50 de ani de experienţă şi numeroase realizări în domeniul artei, dar şi în lumea academică. Este absolvent a patru universităţi şi a fost profesor la Academia Națională de Arte din Taiwan, la Colegiul de Cultură Chinezească, la Universitatea de Stat din Taiwan, Departamentul de Arte Plastice, şi director la Academia de Stat din cadrul Departamentului de Arte Plastice. A fost iniţiatorul gravurii în placă de cupru în Taiwan și a contribuit la crearea acestui nou domeniu. Este autor al unor monografii, albume şi eseuri despre tehnica picturii. Expoziţia deschisă la Muzeul Ţării Crişurilor cuprinde în cele două săli lucrări în acuarelă, pictură în ulei, gravură.

„Mă bucur că sunteţi martorii acestui eveniment major internaţional – vernisajul expoziţiei artistului Chen Ching-Jung. Crişul, care ne mângâie oraşul, ne îndeamnă şi ne învaţă să avem grijă de poduri, dar mai ales de punţile dintre noi. European Music Open şi-a făcut un scop din acest îndemn, şi a reuşit în ultimii patru ani să atragă la Oradea personalităţi şi instituţii internaţionale cu impresionante cărţi de vizită. În această seară, la Muzeul Ţării Crişurilor, Chen Ching-Jung reuşeşte să pună, nu doar simbolic, încă o piatră la temelia marelui pod care uneşte oamenii de pretutindeni”, a spus în cuvântul de deschidere Alexandru Badea, directorul artistic al Festivalului European Music Open.

Primul artist taiwanez la Oradea

Artisul plastic Chen Ching-Jung expune pentru prima dată în România. Şi este totodată pentru prima oară când un artist plastic taiwanez expune la Oradea, la Muzeul Ţării Crişurilor.

„Expoziţia poartă titlul ‘The silence of my interior’ şi am ales varianta în limba română ‘Liniştea din sufletul meu’ tocmai pentru sensurile multiple ale cuvântului ‘linişte’. Această ‘aglomerare’ de înţelesuri ne aduce lingvistic aproape în întregime de ceea ce a vrut să exprime pictural artistul. Pe de o parte e vorba de tăcere, de absenţa zgomotului, de lipsa unor disonanţe interioare şi chiar exterioare, de multe ori cenzura dintre exterioaritate şi interioritate fiind foarte friabilă în concepţia lui Chen Ching-Jung. Pe de altă parte avem sensul de pace sufletească, de împăcare cu sine, de calm, de lipsa zbuciumului. În aceste paranteze se aşează nu doar tablourile pe care le privim acum, ci întreaga operă a artistului”, a explicat în cadrul vernisajului dr. Aurel Chiriac, critic de artă, directorul Muzeului Ţării Crişurilor.

Donaţie

Cu ocazia aceste expoziţii, artistul plastic taiwanez Chen Ching-Jung a donat Muzeului Ţării Crişurilor un mozaic de mari dimensiuni intitulat „Maica Domnului cu Pruncul”, care va rămâne în patrimoniul instituţiei. Cu o greutate de 900 de kilograme, mozaicul a fost realizat în 2017 din sticlă de Murano, marmură şi foiţă de aur. Lucrarea reprezintă o icoană în stil răsăritean, bizantin, respectând canoanele acestuia. „Prea Sfânta Fecioară şezând pe un scaun, ţinând ca pe un prunc pe Hristos, care binecuvântează cu o mână” – Erminia picturii bizantine.

Lucrarea va deveni în viitorul apropiat exponat al Secției de Artă a muzeului. „Este în această operă un mesaj pictural ecumenic, dincolo de spaţiul fizic. Peste toate stările de spirit, Divinitatea este una şi aceeaşi oricum ar numi-o diferitele religii, dincolo de orice nume s-ar afla într-o zonă sau alta a Pământului. Iar dacă Divinitatea e una, şi noi oamenii suntem la fel, indiferent de luminile sau umbrele pe care le purtăm cu noi, indiferent de locul în care trăim, indiferent de fragilităţile noastre, şi acesta este mesajul subtil pe care îl aduce cu ea arta lui Chen Ching-Jung”, a adăugat dr. Aurel Chiriac.

„Concepţia acestei expoziţii exprimă în totalitate sensul general al operelor mele. Anul trecut, domnul Aurel Chirac a fost în atelierul meu din Paris şi a ales printre altele tabloul ‘Concert de muzică pe malul râului’ deoarece exprimă o lume interioară plină de poezie şi de mister. Acest concept se regăseşte în majoritatea operelor mele. Sper ca iubitorii de artă să poată să pătrundă în această reverie a mea”, a spus Chen Ching-Jung. Artistul dezvăluie faptul că există câţiva factori importanţi care se regăsesc în lucrările sale: muzica, literatura şi credinţa.

Despre mozaicul „Maica Domnului cu Pruncul”, artistul precizează că reprezintă o donaţie din partea Ministerului Afacerilor Externe din Taiwan şi al Ministerului Culturii din Taiwan pentru Muzeul Ţării Crişurilor. La acest mozaic a lucrat de-a lungul unui an de zile, printr-o metodă tradiţională. Această lucrare iniţial trebuia să fie primită de către ambasada Vaticanului din Taiwan, dar deoarece artistul a dorit să îşi exprime gratitudinea faţă de Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, a hotărât ca această lucrare să ia drumul României.

Expoziţia „The silence of my interior” („Liniștea sufletului meu”) va rămâne pe simezele Muzeului Ţării Crişurilor până în 28 august 2019.