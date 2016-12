China a inaugurat cel mai înalt pod din lume. Vezi aici cum arată construcția

Podul Beipanjiang se înalţă la 565 m peste albia râului Beipan, în provincia montană Guizhou, în sud-vestul Chinei, şi va rivaliza cu cel de pe râul Sidu din provincia Hubei, spun reprezentanţii deparatmentului de transport din Guizhou.

Cu o lingime de 1.341 de metri, construcția proiectului a fost demarată în anul 2013 și a costat circa 138 de milioane de euro.

Podul suspendat va conecta rutier provinciile Guizhou şi Yunnan. De asemenea, în provincia Guizhou erau deja şapte din cele mai înalte zece poduri din China.

Another engineering marvel: world's highest bridge opened to traffic in #China's Guizhou Thu. Beipanjiang Bridge is 565M above river valley. pic.twitter.com/hHvuU5uazC

— People's Daily,China (@PDChina) December 29, 2016